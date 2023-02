Bel volume pubblicato da Mattioli 1885 nel 2021. Si intitola Il bacio fantasma. Amori, poesie e follia di Richard Brautigan. Tavole e testi di Marco Petrella. Sceneggiatura di Filippo Golia.

In vita Richard Brautigan ha pubblicato dieci raccolte di poesia e dieci romanzi. Una vita sentimentale complicata, due matrimoni e due divorzi, i problemi con l’alcol e la depressione segnano i suoi ultimi anni. Si toglie la vita nel 1984 a Bolinas, in California, a 49 anni.

Un libro per Richard Brautigan

L’astro di Richard Brautigan sorge nel firmamento della letteratura statunitense nel 1967, con il grande successo di Pesca alla trota in America.

Ma già da anni l’autore si aggirava nella San Francisco di Ferlinghetti e Kerouac, attirandosi amicizie e insofferenze, con il suo buffo copricapo alla Bonanza, i lunghi baffi biondi e la chioma fluente. A metà strada tra il pop dei Beatles, il beat e il nascente movimento hippie, Brautigan non faceva davvero parte di nessun gruppo: era piuttosto un poeta ingenuo e spontaneo come i lirici greci – che amava molto – sofisticato come gli autori di haiku giapponesi e visionario come i surrealisti francesi.

Alle spalle un’infanzia difficile ma libera tra le foreste e i fiumi dell’Oregon dove, un po’ Huckleberry Finn un po’ Nick Adams, già andava a pesca, anche per sopravvivere; tanti lavori tra i più umili, una famiglia disfunzionale, che aveva tentato di sostituire con altre; infine, un grande amore, Linda, che lo aveva respinto.

E tutto questo, in fondo una comune adolescenza a stelle e strisce del dopoguerra, era confluito nel trauma dell’internamento in manicomio e dell’elettroshock. Ma era stato anche il lievito segreto della prima acerba raccolta di poesie consegnata proprio alla madre di Linda, poco prima di lasciare per sempre la città di Eugene: Perché i poeti sconosciuti restano sconosciuti.

Gli autori

Marco Petrella è illustratore e fumettista. Ha pubblicato Racconti per ascensore (Mattioli1885), disegnando 27 testi inediti di diversi autori, Stripbook (Clichy), raccolta delle recensioni disegnate uscite su L’Unità per una decina d’anni e Litania per un lettore lamentoso (Verbavolant), libro per ragazzi con i testi di Laura Mango.

Filippo Golia è inviato del Tg2, telegiornale per il quale ha raccontato, anche in lunghi reportage, le primavere arabe, la guerra a Gaza nel 2014, l’occupazione russa della Crimea, la siccità in Etiopia, la guerra in Libia. Nel 2019 ha vinto il premio Maria Grazia Cutuli per l’informazione. Ha pubblicato C’era 49 volte un paese (Robin) e Il campionato del mondo delle fiabe, entrambi per Robin.