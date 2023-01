L’ora desiata vola, di Pietro Ichino

Pietro Ichino in libreria nel 2021 per Bompiani con L’ora desiata vola. Guida al mondo dei rebus per solutori (ancora) poco abili. La prefazione è di Stefano bartezzaghi.

Cominciare a risolvere rebus è facile, se sai come farlo. Difficile sarà poi smettere. Ecco allora per voi L’ora desiata vola.

L’ora desiata vola – Pietro Ichino

“È un rebus” dovrebbe significare “è affascinante”. Invece lo diciamo di ciò che risulta incomprensibile. A questa profonda ingiustizia si ribella un famoso giurista, che da bambino ha imparato a risolvere rebus prima facili e poi difficili e da grande ha notato che pochi si accostano all’arte del rebus, per timore di non capirla.

Il rebus è invece il più incantevole degli enigmi. Intreccia parole e figure come accade solo nei sogni, che del rebus sono la variante notturna (come sapevano Artemidoro, Sigmund Freud e Primo Levi). I rebus però hanno sempre una soluzione e per trovarla basta saper usare quelle chiavi, e quei grimaldelli, di cui Pietro Ichino qui fornisce un giocoso e completo assortimento.

L’autore

Pietro Ichino. (Milano, 1949) È avvocato, professore di Diritto del lavoro, giornalista ed è stato più volte parlamentare. Oltre a studi accademici, ha pubblicato libri divulgativi, come A che cosa serve il sindacato (Mondadori, 2005), Il lavoro spiegato ai ragazzi (e anche ad alcuni adulti) (Mondadori, 2013), e un libro di memorie famigliari, La casa nella pineta (Giunti, 2018).