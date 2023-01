La legge: anteprima al Cinema Troisi di Roma il 30 gennaio

LA LEGGE, l’ultimo film di Flavia Mastrella, sarà presentato a Roma al cinema Troisi il 30 gennaio 2023 alle ore 20. Seguirà l’incontro con l’autrice condotto da Giovanni Spagnoletti.

Centonovanta persone hanno realizzato e interpretato con il cellulare la lettura di un articolo della Costituzione italiana. È così che il cellulare, arma di sterminio della tensione emotiva in presenza, si è trasformato in mezzo creativo a distanza.

La legge – Un film di Flavia Mastrella

Le disposizioni Transitorie e Finali raccontano lo stato d’animo degli umani durante il cambiamento epocale avvenuto dopo il 1945, strapazzati dal rovesciamento di potere, abbandonarono le parole e le usanze tradizionali per lasciarsi andare al sovvertimento.

“Chi vuole dominare sugli uomini cerca di svilirli, di sottrarre loro la forza di resistenza e diritti, finché siano dinanzi a lui impotenti come animali. Egli li trasforma in animali, e anche se non lo dice apertamente, entro di sé è sempre ben cosciente di quanto poco gli importino; parlandone con i suoi confidenti, egli li definirà pecore o gregge.” Elias Canetti

L’esigenza di affrontare la video lettura della costituzione italiana scaturisce da pulsioni rabbiose, unite a un incontrollabile risentimento nei miei confronti e del popolo che ci siamo fatti condizionare dalla legge del più forte.

Flavia Mastrella

Flavia Mastrella si occupa di comunicazione e contaminazione, considera ogni cosa materia.