Il sangue delle bestie – Thomas Gunzig

Thomas Gunzig ritorna in libreria con Il sangue delle bestie, pubblicato quest’anno in Italia da Marcos y Marcos. Libraio per dieci anni, Gunzig ha fatto della sua passione per la scrittura un lavoro.

Il sangue delle bestie è un romanzo divertente, con protagonisti che sarà difficile dimenticare. «La vita è difficile per tutti voi, ammettiamolo pure; ma non avete idea di quanto sia terrificante questa sensazione: essere un animale in un mondo di umani».

La trama

Con tanta palestra, proteine e forza di volontà, Tom si è costruito un corpo niente male. Ma la sua vita, a cinquant’anni suonati, gli sembra scivolata via. Non aiutano il figlio rancoroso che torna a casa perché ha rotto con la fidanzata, il vecchio padre malandato che pontifica sul suo passato eroico, la moglie che gli regala un test del DNA per il suo compleanno…

A scuoterlo, lo spettacolo insopportabile di una donna maltrattata per la strada. Tom scatta in suo aiuto, la strappa dalle grinfie di un uomo violento. La sconosciuta però non lo ringrazia, e rivendica un’identità a dir poco fluida: sostiene di non essere una donna ma una vacca geneticamente modificata.

Nome in codice, N7A. Non è semplice accoglierla in famiglia, con il suo aspetto da attrice pomo e il suo desiderio di erba fresca e di tinozze d’acqua. L’uomo violento, poi, non è affatto disposto a rinunciare alla sua donna-vacca, fresca di laboratorio. Per convincere N7A a ribellarsi, Tom deve acchiappare la vita per la coda e giocarsi tutto.

Il sangue delle bestie – La recensione

Il sangue delle bestie è il classico romanzo che, dopo averlo letto, appare surreale, improbabile, esilarante quanto impossibile. In una famiglia caratteristica fa il suo ingresso un personaggio unico: una donna che è convita di essere un animale, per la precisione una vacca.

L’incontro/scontro è totale; si snodano tematiche che mettono in gioco la comprensione, l’allontanamento, la curiosità e la possibilità di cambiamento. Insieme a questi aspetti non è possibile non parlare poi di vegan esimo, di animalismo e di femminismo.

La protagonista è una donna geneticamente complessa, probabilmente anche psicologicamente labile, ma che pone di colpo un problema nella quotidianità di un cinquantenne tutto muscoli e coraggio, che però servono a poco in questa nuova situazione. Così l’uomo deve aiutarla affrontando quelle che potremmo definire come le insidie della contemporaneità.

Il sangue delle bestie è quindi sì una storia surreale e tragicomica, ma a ben vedere affronta aspetti centrali della nostra era, sia a livello mentale che sociale. Tocca tematiche delicate, getta il cambiamento nel bel mezzo della normalità, avvicina l’assurdo rendendolo il nocciolo della questione. Le dinamiche che si instaurano nella nuova famiglia sono l’aspetto su cui concentrarsi maggiormente, il segno dei tempi e una speranza per il futuro.