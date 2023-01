Roberto Baggio e la sua autobiografia

Si intitola Una porta nel cielo, ed è l’autobiografia di Roberto Baggio, che nel 2021 la casa editrice TEA ha ripubblicato. Il Divin Codino è stata una delle figure più amate del nostro calcio.

La storia di Roberto Baggio, uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, tra successi, infortuni e la scoperta del buddismo con Andrea Arcangeli, Valentina Bellè, Andrea Pennacchi e la colonna sonora di Diodato.

Una porta nel cielo – Roberto Baggio

Da tempo introvabile, e circondata ormai da un alone di culto, torna finalmente disponibile l’autobiografia di Roberto Baggio, l’unico testo cui il grande campione ha affidato senza reticenze, ma con il suo stile sempre misurato, i ricordi, le confidenze, le rivelazioni, gli «sfoghi gentili» della sua carriera di calciatore: l’esordio precocissimo, la serie A, il tormento senza fine del ginocchio infortunato; i rapporti con gli allenatori, con le società, con i «colleghi» e con i tifosi; il numero 10, la Nazionale e i rigori; ma anche gli affetti, gli amici, le piccole cose di ogni giorno, il richiamo della natura, e soprattutto la scoperta della dimensione spirituale della vita. Uno sportivo capace di sacrifici impensabili, un campione dotato di un talento purissimo, un uomo riservato che non si è mai arreso…

Pur a distanza di anni Una porta nel cielo resta una lettura avvincente, ricchissima ed emozionante: la fotografia di un momento preciso, di svolta. Una manciata di mesi prima del ritiro, alla domanda «Che futuro ti attende?», Roberto Baggio rispondeva: «Non lo so. Allenare professionalmente, al momento, non è in cima ai miei pensieri.

Ho una gran voglia di contemplare la natura, di dedicare tempo a me stesso e agli altri. Credo che farò una vita appartata, lontano dal frastuono, dai luccichii ingannevoli. Come sempre ho fatto. Cercherò di essere d’aiuto a me stesso e, soprattutto, ad altri». Oggi sappiamo che è esattamente quello che ha fatto, e anche da questo si misura la grandezza, oltre che dello sportivo, dell’uomo.

Il libro

Pubblicato vent’anni fa, Una porta nel cielo è il ritratto più autentico di Roberto Baggio, calciatore e uomo, colto in quel preciso momento, a un paio di stagioni dal ritiro: una fotografia dai colori ancora brillanti, una testimonianza preziosa, una storia che non si può dimenticare.