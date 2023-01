Eugenio Occorsio con Non dimenticare, non odiare

Nel 2021 Baldini+Castoldi ha portato in libreria Eugenio Occorsio. Il volume si intitola Non dimenticare, non odiare. Storia di mio padre e di tuo nonno. La prefazione è di Eugenio Scalfari.

Colpirne uno per educarne cento, diceva chi aveva lanciato unilateralmente questa guerra allo Stato e ai suoi rappresentanti. Purtroppo è stato ben più di uno. Ma noi dobbiamo sempre essere diversi da loro. Mi piace pensare che le giovani generazioni coltivino il ricordo di mio padre come degli altri combattenti per la libertà di tutti, moderni partigiani che sono caduti con coraggio per garantire la prosecuzione della nostra civiltà e un comune cammino di sviluppo, se possibile sereno.

Eugenio Occorsio – Non dimenticare, non odiare

Vittorio Occorsio, classe 1929, famiglia napoletana, era sostituto procuratore della Repubblica a Roma. Un magistrato di riconosciuta imparzialità e di grande coraggio. È stato ucciso sotto casa a colpi di mitra la mattina del 10 luglio 1976 da un commando di Ordine Nuovo, formazione di estrema destra dalle ramificazioni inquietanti, che lui aveva processato e fatto mettere fuori legge per ricostituzione del partito fascista due anni prima. L’esecutore del delitto è stato Pier Luigi Concutelli, mai pentito, condannato all’ergastolo. Ma la natura di questa «eliminazione» non è ancora chiara.

Occorsio indagava in contemporanea sui terroristi neri, sulle logge deviate, sulle responsabilità dei servizi nella strategia della tensione, sulla criminalità comune che con i neofascisti aveva tanti elementi da spartire. Pochi anni prima aveva scoperto le trame oscure del Sifar, e aveva istruito il primo processo su piazza Fontana lasciando l’indicazione di approfondire una serie di personaggi dell’estrema destra infiltrati nei circoli anarchici.

È passato quasi mezzo secolo. Concutelli, vecchio e malato, nel 2009 è stato liberato provocando l’indignazione di Vittorio junior, figlio di Eugenio – l’autore di questo libro – e nipote del giudice ucciso. E così Eugenio, che aveva vent’anni quando il padre fu ucciso, quanti ne aveva adesso Vittorio, ha deciso di raccontare al figlio la storia del nonno e dei terribili anni di piombo in cui si inserì il delitto.

Ne nasce una riflessione generazionale sul lutto e la memoria, su un Paese che ha voltato più volte pagina ma non ha mai fatto veramente i conti con quel buco nero-piombo della sua storia, fitto di morti e misteri, di violenza efferata e progetti eversivi. È anche il racconto di alcune delle vicende più oscure di quegli anni e soprattutto di come i valori democratici dell’Italia abbiano retto all’offensiva terroristica senza cedimenti liberticidi. Parallelamente, chi ha vissuto quell’esperienza e ne porta la croce e il dolore, non deve lasciarsi sopraffare dall’odio e da sentimenti di vendetta, ma cercare solo giustizia nel rispetto della vita, in un percorso di pace e di civile convivenza.

L’autore

Eugenio Occorsio, nato a Roma nel 1956, giornalista professionista dal 1979, ha sempre scritto di economia: dapprima al «Sole 24 Ore», quindi come corrispondente a New York di «Italia Oggi», infine dal 1988 per la «Repubblica» e «l’Espresso». Ha scritto diversi saggi economici e insegnato alla Scuola di giornalismo della Luiss. Per la prima edizione di questo libro, è stato insignito del titolo di cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Napolitano «per il suo contributo al processo di riconciliazione nazionale».