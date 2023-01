A Love Supreme – Andrea Di Martino

Si intitola A Love Supreme, ed è il terzo romanzo scritto da Andrea Di Martino, uscito nel corso del 2022 per la casa editrice Jouvence.

A Love Supreme è una storia bella perché è vera, reale, delicata. Il racconto che vede protagonista un ragazzo normalissimo alle prese con la fine di una storia d’amore e con la scoperta di un nuovo “io”.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Un pedagogista dal cuore infranto, una fidanzata forse senza cuore. E, poi, la cura degli amici. Episodi che si intrecciano per gettare luce su cosa non c’è stato, su cosa avrebbe potuto esserci.

Dentro una trama che si fa muovere dall’immaginazione, dal sogno, dalle coincidenze – perché quando l’altra parte del letto rimane sfitta, tutto, davvero tutto, può servire a ricomporre i pezzi -, si snoda il nuovo emozionante romanzo di Andrea Di Martino.

A Love Supreme – La recensione

Molte volte per creare un bel libro, dar vita a storie che ti regalano il piacere di leggere e di voltare pagina dopo pagina, non c’è bisogno di cercare nel mondo della fantasia, o di costruire castelli letterari complessi. La vita di tutti i giorni regala una quantità di emozioni che bastano per modellare personaggi ed avvenimenti.

Così Andrea Di Martino, al suo terzo romanzo, ha deciso di presentarci un racconto semplice, diretto, divertente, “quotidiano”. Il protagonista è un pedagogista che vive un rapporto d’amore fortissimo con la sua compagna, che però decide di andarsene e lasciarlo solo.

Inizia così un calvario fatto di ricordi, di dubbi, di pensieri angoscianti su cosa c’è stato e cosa no, su cosa è stato su cosa sarebbe potuto essere. Inizia però anche il periodo, bellissimo, della cura degli amici. Ed inizia pian piano ad aprirsi il mondo delle possibilità, a volte fatto di incontri altre di coincidenze.

A Love Supreme quindi è un racconto in cui si intrecciano realtà, sogno, immaginazione e coincidenze appunto. Una storia in cui pian piano i pezzi si snodano e si ricompongono per trovare nuova collocazione e dare forma a persone e situazioni nuove. Una bella storia emozionante, che merita di essere letta con l’idea che tutto può cambiare.