Il libro delle cose nascoste: Francesco Dimitri per Longanesi

Il libro delle cose nascoste è il titolo del libro di Francesco Dimitri, portato in libreria da Longanesi. Il volume è uscito nel corso del 2021.

Una storia di amicizia e formazione sullo sfondo di un Salento pieno di ombre e mistero. Ecco Il libro delle cose nascoste.

Francesco Dimitri – Il libro delle cose nascoste

I ricordi di gioventù, le radici, la terra. È questo, o forse molto di più, a spingere quattro amici di vecchia data, oggi quasi quarantenni, a rispettare un patto: ritrovarsi lo stesso giorno ogni anno a Casalfranco, il loro piccolo paese d’origine nel cuore di una Puglia meravigliosa e arsa dal sole.

Arturo, il leader carismatico del gruppo chiamato da tutti Art, è sempre stato il più attento a rispettarlo ed è il solo a essersi ristabilito nel paese dopo che come gli altri lo aveva lasciato per cercare un futuro più ricco di promesse e possibilità.

Ma quest’anno Art non si presenta all’appuntamento: le ore passano e gli amici, Mauro, Fabio e Tony, lo aspettano con crescente apprensione, finché decidono di andare a cercarlo. Ciò che scoprono quando riescono a entrare in casa sua è preoccupante: Art coltiva marijuana, un’attività molto pericolosa in un posto dove aleggia la minaccia della criminalità organizzata. Chiedendo ai conoscenti, Mauro, Fabio e Tony scoprono che in paese girano voci inquietanti sul conto di Art, e frugando nel caos della sua abitazione trovano un diario, Il Libro delle Cose Nascoste.



Cosa sono le Cose Nascoste? In che razza di guai si è infilato Art, e quali segreti ha tenuto nascosti per tanti anni?

Questi sono gli interrogativi che ai tre amici stanno a cuore.

Ma ogni cuore ha il suo lato oscuro.

Doveva essere un ritrovo all’insegna della spensieratezza. Diventerà un viaggio nell’abisso di ciascuno di loro.

L’autore

Francesco Dimitri è nato a Manduria, autore di romanzi fantasy e saggi. I suoi romanzi sono urban fantasy, talvolta con contaminazioni new weird, steampunk o horror. Collabora anche con xL. Si occupa di magia, ufologia, antropologia e cultura pop. Dopo aver vissuto nella nativa Manduria e a Roma, si è trasferito in pianta stabile a Londra.

Fra gli scrittori fantasy italiani, è stato tra i primi ad ambientare le sue storie in una città italiana (nella fattispecie Roma). Alan D. Altieri lo ha definito “una tra le voci più significative dell’ultima generazione della saggistica e del fantastico”.