Le novità Home Video di gennaio 2023

In arrivo un viaggio dal Multiverso fino al Medioevo dantesco grazie alle uscite Home Video di gennaio 2023 targate Eagle Pictures.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Le uscite del 18 gennaio

A partire dal 18 gennaio sarà disponibile “EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE” di Dan Kwan e Daniel Scheinert, edito nei formati DVD, Blu-Ray e in una limited edition numerata in 4K contenente anche una card da collezione e il poster cinematografico. Con protagonista la sorprendente Stephanie Hsu, il film segna anche il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi personaggi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto), qui alle prese con un’originalissima visione del multiverso che ha riscosso un ottimo successo al botteghino USA. Il film mescola sapientemente i generi più disparati, come kung fu, wǔxiá, mélò, fantasy e commedia, in una storia ricca di azione e citazioni cinematografiche che spaziano da “Ratatouille” a “2001: Odissea nello spazio”. Tutti gli aspetti formali, dalla regia al montaggio, fino alle coreografie dei combattimenti, sono curatissimi e funzionali allo sviluppo in modo chiaro di un intreccio narrativo complesso. Protagonista Evelyn Wang (Michelle Yeoh), che gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre rintronato e un matrimonio alla frutta. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui Evelyn viene trascinata in una avvincente e coloratissima avventura nel multiverso più innovativo e divertente mai visto al cinema. Chiamata a salvare il destino degli universi, dovrà attingere a tutto il suo coraggio per sconfiggere un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare l’armonia nella sua famiglia.

Sempre dal 18 gennaio in uscita “DANTE”, acclamato ritratto del Sommo Poeta diretto da Pupi Avati disponibile in DVD e Blu-Ray. Il maestro Pupi Avati restituisce l’estrema umanità del più grande poeta che l’Italia abbia mai conosciuto, a cui infonde sangue e calore, grazie anche a un cast di prim’ordine e una scenografia in grado di immergerci nell’atmosfera dell’epoca. “Nei miei tanti film ho raccontato quanto possa essere eccezionale, addirittura eroica, la normalità degli esseri umani” – ha dichiarato Pupi Avati- “Ora invece ho cercato di dire che, per quanto sublime, il genio, condivide, come farebbe ognuno di noi, le angustie che ci riserva la vita. Poter narrare Dante Alighieri per la sua umanità , è stato quel dono che attendevo da vent’anni”. Dante muore in esilio a Ravenna nel 1321. Quasi trent’anni dopo, Giovanni Boccaccio (Sergio Castellitto) viene incaricato di portare, come risarcimento simbolico, dieci fiorini d’oro alla figlia Suor Beatrice, in un monastero ravennate. Ripercorrendo da Firenze a Ravenna una parte del tragitto di Dante e sostando nei suoi stessi luoghi, Boccaccio ricostruisce la vicenda umana del Sommo Poeta, fino a narrarne l’intera vicenda esistenziale.

Le uscite di Home Video dal 25 gennaio

A partire dal 25 gennaio sarà la volta di “IL TALENTO DI MR CROCODILE” di Josh Gordon e Will Speck, disponibile sempre grazie a Eagle Pictures in DVD e Blu-Ray con all’interno imperdibili stickers del film. I registi, già autori del cult “Blades of Glory – Due pattini per la gloria”, portano sul grande schermo il dolce coccodrillo Lyle creato nel 1942 dalla penna di Bernard Waber in un film per tutta la famiglia che scalda il cuore. Nel cast uno strepitoso Javier Bardem, mentre le musiche sono composte da Benj Pasek e Justin Paul, due dei più apprezzati e premiati compositori contemporanei, autori di musical come Dear Evan Hansen, The Greatest Showman e vincitori del Premio Oscar® nel 2017 per La La Land. Quando la famiglia Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che ama i bagni, il caviale, la grande musica e che vive nella soffitta della sua nuova casa. I due diventano subito amici, ma quando l’esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Javier Bardem), per dimostrare al mondo che si può trovare una famiglia anche nelle situazioni più inaspettate e che non c’è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Ancora dal 25 gennaio in arrivo “AMSTERDAM”, edito in DVD e Blu-Ray. Crime movie scritto e diretto dal candidato Oscar® David O.Russell (The fighter, American Hustle – L’apparenza inganna, Il lato positivo – Silver Linings Playbook, Joy), il film vede protagonisti le star Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek e Robert De Niro, oltre a un cameo della cantante Taylor Swift. Il regista omaggia una tecnica cinematografica del primo e ultimo Tarantino, mentre la post produzione è realizzata da Christopher Nolan. Al centro della trama le vicende di tre amici che, nel 1930, sono testimoni di un omicidio. Quando diventano loro stessi i principali indagati, il trio inizia a cercare risposte, scoprendo una delle cospirazioni più sorprendenti della storia americana.