Nasce Lettori Selvaggi, il bookclub Bompiani e Librerie Ubik dedicato ai giovani lettori.

Nasce da Bompiani Lettori selvaggi, un progetto dedicato ai ragazzi, nato dalla nostra passione comune per i libri, le storie e i sogni, e dal desiderio di creare una comunità di futuri lettori.

Lettori Selvaggi è una sinergia tra Bompiani e Librerie Ubik che si concretizza grazie alla capacità di contagio dei librai e alla curiosità dei ragazzi. Chi partecipa al progetto condividerà passioni, pensieri, divertimento ma anche dibattito: l’obiettivo è che i libri proposti siano spunto per riflessioni, commenti, nuove entusiasmanti letture. Tutto questo in un equilibrio da reinventare ogni volta: il target sono lettori energetici e spettinati, curiosi, capaci di balzare di genere in genere, di creare connessioni spiazzanti, di accendere scintille di pensiero. Lettori selvaggi, appunto, come il titolo preso in prestito dal libro di Giuseppe Montesano.

Come funziona Lettori selvaggi

#lettoriselvaggi si snoderà in un percorso di lettura in cinque tappe corrispondenti a cinque titoli scelti dai librai Ubik tra novità, recenti uscite e libri del catalogo Bompiani. Si lavorerà in un periodo compreso tra novembre e maggio e saranno le librerie Ubik a fare da anello di congiunzione tra Bompiani e i ragazzi, perché l’idea è di fare gruppo attorno al proprio libraio o libraia, per poter creare tante piccole reti di lettori sul territorio. Saranno i librai a proporre il libro di volta in volta scelto. Ma non sarà obbligatorio per i ragazzi iscritti seguire tutti gli appuntamenti.

Ogni appuntamento sarà articolato in due incontri: il primo, organizzato in autonomia tra il libraio e il suo gruppo di lettura, servirà a raccogliere idee, domande e riflessioni; il secondo sarà tutti insieme in rete, con ospiti speciali, per un confronto allargato tra la comunità dei #lettoriselvaggi.

I titoli scelti dai librai

J.M. Miro / Oscuri talenti

Primo appuntamento condiviso lunedì 23 gennaio ore 18.30

La Londra vittoriana. Una scuola per ragazzi molto speciali. Un mostro che si annida nel sottosuolo. Le atmosfere del fantastico raccontate da una penna magica (e misteriosa: J.M. Miro è uno pseudonimo).



Gavriel Savit / La strada del ritorno

Un villaggio coperto dalla neve, la Morte che perde un oggetto prezioso, una ragazzina che lo ritrova. E un lungo viaggio tra i demoni e le creature imperscrutabili del Regno Lontano.

Kurt Vonnegut / Quando siete felici fateci caso

I discorsi agli studenti di un grande della letteratura americana e mondiale. Umoristico, spiazzante, ispiratore.



Wu Ming 4 / Il Piccolo Regno

Un’estate memorabile tra cugini che sono anche amici, la tomba di un antico guerriero, il potere del male che si scatena quando gli spiriti si risvegliano.

Bianca Pitzorno / Sortilegi

Una fiaba antica che ci fa sognare e allo stesso tempo parla di noi, delle nostre paure, delle nostre meschinità del potere misterioso e fantastico delle parole, che possono uccidere o salvare.