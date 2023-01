Baci all’inferno – Ariana Harwicz

Il nuovo libro di Ariana Harwicz, Baci all’inferno, è un concentrato di rapporti estremi e simbiotici che mettono al centro la famiglia, le connessioni tra madre e figlia e tra madre e figlio.

L’autrice è tra le scrittrici sudamericane più amate delle ultime generazioni. Baci all’inferno è uscito in Italia per Ponte alle Grazie.

La trama

“Baci all’inferno” comprende due romanzi brevi, “La debole di mente” e “Precoce”, legati tra loro dal tema della relazione fra madre e figli.

Nel primo, l’autrice ci conduce nei meandri di un rapporto quasi animale tra una madre e una figlia. Nel flusso di coscienza che riprende una forte tradizione europea femminile (da Virginia Woolf a Nathalie Sarraute) si innesta però con violenza una vena grottesca che richiama tanta grande letteratura latino-americana.

Narrato in brevi scene, “La debole di mente” è costellato di emozioni estreme e corpi violati, da un’infanzia fragile a un finale tanto straordinario quanto imprevedibile. Al centro di “Precoce” è stavolta il rapporto tra madre e figlio: entrambi diseredati, nuovi poveri europei, la loro vita in comune è un rovesciamento totale dei ruoli familiari classici, che mette in questione il significato stesso e i presunti doveri della maternità.

In uno stile disincarnato, spoglio di ogni ornamento e convulso come la vita stessa, “Precoce” ci racconta di come a volte l’inferno in cui viviamo sia causato dall’eccesso di amore.

Baci all’inferno – La recensione

Baci all’inferno non è un semplice romanzo. Leggendolo vi troverete di fronte una vera e propria esperienza che concentra lettura, immaginazione, ricordi, memoria, emozioni. Un sali e scendi di discese negli inferi e di improvvise redenzioni che collega tutti i protagonisti delle storie.

Al centro, Ariana Harwicz decide di mettere i rapporti familiari tra madre e figlio e tra madre e figlia. Rapporti che vengono inseriti nella sfera dell’estremo e del simbiotico. Sarete più volte spiazzati dalla limpidezza, dalla trasparenza e dalla chiarezza della scrittura della Harwicz, così come troverete certamente sopra le righe l’incontro che si genera tra universi opposti.

In questo libro, che si compone in realtà di due storie distinte, si uniscono poesia e atrocità, amore e violenza, inferno e paradiso. Due storie che però corrono su binari paralleli, che si toccano nella figura della madre attorno alla quale si generano dinamiche conturbanti, coinvolgenti fino all’inverosimile.

Ognuno si sentirà smascherato leggendo queste pagina. Nell’erotismo di alcune pagine troverete un’intensità estrema, così come riuscirete a distinguere immagini chiare, definite, nette.

Baci all’inferno è anche un atroce viaggio nelle dinamiche familiari che cambiano prospettive, si mescolano, si modificano in base alla società, alla geografia, al vissuto di chi le genera. Una parte forse sconosciuta e forse non troppo esplorata: come a togliere un velo che nasconde parti segrete di case, di generazioni, di anime incastrate in circoli viziosi. Catene, lucchetti e sentieri per vie di fuga o nuovi modi di essere imprigionati.