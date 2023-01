L’ombra di Nora, di Patrizia Zappa Mulas

L’ombra di Nora è il titolo del romanzo di Patrizia Zappa Mulas portato in libreria nel 2021 da SEM. Secondo Avvenire Patrizia Zappa Mulas è una narratrice raffinata.

L’ombra di Nora è la seconda indagine del capitano Agostino, dal centro di Milano a una villa sul lago Maggiore.

Patrizia Zappa Mulas – L’ombra di Nora

Il capitano dei carabinieri Agostino, appena promosso maggiore, si trasferisce a Verona e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Sul treno dove sta viaggiando in borghese fa un incontro che cambierà i suoi programmi.

Nel sedile davanti a lui c’è una passeggera silenziosa; è anziana, elegante, e sta soffrendo. I due compagni di viaggio avviano una conversazione sorprendente che crea un’immediata intimità. Mentre scende la notte il treno si ferma per un guasto e nel buio inizia una vera e propria indagine. La donna si presenta, è Nora Casiraghi, un’importante gallerista d’arte milanese.

Ha appena ricevuto una lettera anonima che l’avvisa di un furto che ha subito senza essersene accorta. Il messaggio è uno strano gioco di parole che può aver composto solo qualcuno che frequenta la sua casa.

Qualcuno che l’ha derubata ed è riuscito a farla franca. Perché allora farglielo sapere? Quale insidia nasconde quel messaggio in codice? Invece di prendere servizio nel nuovo reparto Agostino raggiunge Milano e si trova catapultato in un ambiente disinvolto, tormentato e affascinante: la famiglia Casiraghi. Una famiglia dove i legami non sono di sangue ma d’amicizia e d’amore. Una corte che ruota intorno a una sovrana geniale e sotto attacco che ha bisogno di sapere quale dei suoi fedelissimi stia cercando di distruggerla…

L’autrice

Patrizia Zappa Mulas, attrice e scrittrice, ha lavorato nei più importanti teatri italiani, in un repertorio che va da Shakespeare a Genet. Laureata in estetica, ha pubblicato: L’orgogliosa, Rosa furia, adattato per Rai 2 con la sceneggiatura di Lidia Ravera, Il talento della vittima (SEM, 2019) e Franca. Un’incompresa di successo (SEM, 2020). Con le edizioni Nottetempo è uscito il racconto Tigre adorata e con Et al. la raccolta di racconti Purché una luce sia accesa nella notte. Vive a Roma.