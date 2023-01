Le bugie del mare: un libro di Kaho Nashiki

Si intitola Le bugie del mare, ed è un libro scritto da Kaho Nashiki e portato in libreria da Feltrinelli nel 2021. Il volume è uscito nella collana I Narratori.

Le bugie del mare vi porterà in un paradiso perduto, su una piccola isola dell’arcipelago giapponese, dove la natura è un tempio e ogni pianta, sasso e animale sono venerati come divinità.

Kaho Nashiki – Le bugie del mare

Akino, giovane studioso di geografia all’Università K., si reca nella piccola isola di Osojima per svolgere ricerche sul campo.

Presto il suo viaggio si trasforma in una sorta di pellegrinaggio alla ricerca di se stesso e in una profonda riflessione esistenziale, all’indomani di una grave, triplice perdita.

La natura incontaminata dell’isola, la sua flora subtropicale, i leoni marini, i capricorni giapponesi, le numerose specie di uccelli fanno da sfondo agli incontri di Akino con alcuni emblematici abitanti del posto in un clima legato allo sciamanesimo, al buddhismo esoterico e allo shintoismo.

Nel finale denso di sorprese, ambientato circa cinquant’anni dopo, Akino trarrà le conclusioni sulla propria vita, ancora una volta grazie a Osojima e alla sua magia.

Le bugie del mare è una perla rara nel panorama letterario nipponico odierno: una vicenda intensa, con richiami importanti alla storia e alle religioni locali e ai loro misteri, ma al contempo un romanzo sul senso della vita e sulla riscoperta dei suoi valori fondamentali, in questa nostra epoca sempre più alla deriva.

L’autrice

Kaho Nashiki è nata nel 1959 nella prefettura di Kagoshima e si è laureata all’Università Dōshisha di Kyoto. È autrice di romanzi, libri illustrati e saggi, per adulti e per bambini. Nel 1994, con il suo primo romanzo, Un’estate con la Strega dell’Ovest, vince il premio JAWC New Talent Award, il premio Nankichi Niimi e il premio Shōgakukan; il libro ha un successo enorme in Giappone e viene adattato al cinema. Da allora ha continuato a scrivere opere toccanti e sorprendenti, alimentata anche dai suoi interessi per le religioni tradizionali, le piante e i viaggi. Vive a Ōtsu, nella prefettura di Shiga, nel Giappone centrale. Per Feltrinelli ha pubblicato Un’estate con la Strega dell’Ovest. E altri racconti (2019) e Le bugie del mare (2021).