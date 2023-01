Nel corso del 2021 la casa editrice SEM ha portato in libreria Come in cielo, così in mare. Il volume è scritto da Giovanni Gusai.

Come in cielo, così in mare è una storia che parla di appartenenza, distanze e coraggio a dei giovani sempre in viaggio, lontani da un’isola che muore spopolandosi.

Giovanni Gusai – Come in cielo, così in mare

Antine è un ragazzo come tanti, ha ventotto anni e vive a Milano, dove ha studiato architettura. Quando finalmente si laurea, dopo una notte di festeggiamenti sfrenati, rientra a casa all’alba. Ad accoglierlo ci sono i suoi genitori, che gli comunicano la morte della nonna mai conosciuta. Il padre, infatti, negli ultimi trent’anni non è mai tornato nella sua terra, la Sardegna.

Così Antine e la sua famiglia partono in nave verso l’isola per assistere al funerale. Il ragazzo, però, incuriosito da quel luogo sconosciuto ma in qualche modo familiare, decide di fermarsi lì, da solo, nella casa del nonno. Riavvia il suo vecchio 126, trova un lavoretto estivo e si stabilisce nel paesino di Locòe, dove gli abitanti mormorano e si chiedono perché il figlio di Salvatore sia ancora lì, visto che suo padre, assente per anni, è subito ripartito.

Ben presto Antine capisce che c’è un segreto intorno alla sua famiglia. Per scoprirlo dovrà restare e mettersi alla ricerca della verità e di se stesso.

Il romanzo d’esordio di Giovanni Gusai getta un ponte sull’incomunicabilità tra generazioni,tra chi è partito e chi è rimasto.

Un silenzio che può essere interrotto solo da una nuova umanità che riscopra quei valori atavici che sono ancora dentro di noi, anche quando non ce ne accorgiamo.

L’autore

Giovanni Gusai (Nùoro, 1987) legge, scrive e vive in Sardegna. Un suo racconto breve, Metallo pesante , ha vinto il premio Giulio Angioni. Come in cielo, così in mare è il suo primo romanzo.