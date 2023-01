John Took è l’autore del volume Dante. Amore, essere, intelletto, portato in libreria nel 2021 da Donzelli editore. L’introduzione è di Piero Boitani.

Questo libro su Dante è una summa magistrale della vita e delle opere del sommo poeta, ma anche una spiegazione su cosa voglia dire fare poesia.

Conoscere Dante significa conoscere la sua opera, ma anche conoscere la sua vita. Non solo gli eventi esterni – gli amori, l’attività politica, gli amici, i nemici, l’esilio – ma anche e soprattutto il suo percorso interiore, quell’universo ricchissimo che Dante sottoponeva a un continuo scandaglio, per verificare scelte, mettere in crisi vecchi convincimenti, saggiare nuove strade da percorrere.

Perché Dante – come scrive Piero Boitani nell’Introduzione – «è il primo grande scrittore dell’Occidente a legare la sua poesia a ciò che ha vissuto, a fare poesia della vita, dei suoi sogni, delle sue idee, dei suoi sentimenti, dei suoi fallimenti».

È da questo presupposto che muove John Took, dantista tra i più importanti a livello internazionale, che in questo lavoro racchiude i frutti di un’intera vita dedicata al poeta, offrendoci la ricostruzione di una grande biografia intellettuale ed esistenziale.

Ed è questo sguardo particolare all’opera di Dante che consente a Took di non trascurare nulla, di tenere assieme tutto, anche le opere «minori», perché ogni singolo verso, ogni singola riflessione trova senso e acquista un nuovo significato all’interno di un percorso più ampio, quello del cammino di Dante alla ricerca di ciò che può dirsi veramente e profondamente umano.

Così anche opere apparentemente distanti dalla dimensione biografica – come il De vulgari eloquentia – assumono una nuova luce, in quanto la questione linguistica e letteraria è sempre agganciata alla dimensione esistenziale, perché è questa la dimensione che conta.

L’autore

John Took, professore emerito di Studi danteschi allo University College di Londra, nel 2020 ha pubblicato, oltre a Dante (edito da Princeton University Press) anche il volume Why Dante matters (Bloomsbury Academic). I suoi scritti includono L’ Etterno Piacer: Aesthetic Ideas in Dante e Dante, Lyric Poet and Philosopher: An Introduction to the Minor Works.