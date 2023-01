Sette case vuote: romanzo di Samanta Schweblin

Samanta Schweblin è l’autrice del romanzo Sette case vuote, uscito in libreria per edizioni SUR nel corso del 2021. La traduzione è di Maria Nicola.

Nella tradizione di quei racconti del terrore che sono anche splendidi racconti realistici, con Sette case vuote Samanta Schweblin mette a nudo il lato più spettrale e perturbante della realtà, con una penna finissima e un ritmo che cattura dalla prima all’ultima pagina.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Una figlia accompagna la madre a guardare, e invadere, le case degli altri; un uomo nasconde all’ex moglie che i bambini stanno scorrazzando nudi in giardino con i nonni; una donna vive l’incubo costante di raccogliere i vestiti del figlio morto dei vicini, che ogni giorno vengono gettati in cortile; uno sconosciuto accompagna una bimba a comprare delle mutandine a cuori; un’anziana attende la morte impacchettando tutti i suoi averi.

Sette case, ognuna popolata da una storia, da un punto di vista altro, particolare. Sette storie costruite intorno a un dettaglio indecifrabile, a un timore: che a guidarci in queste pagine sia la voce di una bambina di otto anni, di una donna in crisi o di un’anziana delirante, vi troveremo personaggi messi a confronto con l’inquietudine che si cela nel quotidiano, con paure proprie e altrui, in un gioco di specchi che punta a ribaltare ogni pregiudizio, ogni idea sicura sul concetto di normalità.

Samanta Schweblin (Buenos Aires, 1978) è una scrittrice argentina di fama internazionale. Nel 2010 è stata selezionata dalla rivista Granta fra i 22 migliori scrittori in lingua spagnola sotto i 35 anni, riconoscimento in seguito confermato da numerosi premi letterari: tre volte finalista al Man Booker International Prize, i suoi racconti sono stati premiati in Messico, Spagna e Stati Uniti; si è aggiudicata inoltre il Premio Shirley Jackson per Distanza di sicurezza e il Premio IILA Letteratura per Kentuki, nonché di recente il Premio Iberoamericano de Letras José Donoso alla carriera e il National Book Award 2022 per la letteratura in traduzione per la raccolta di racconti Sette case vuote.