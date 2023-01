Myanmar Swing, di Carla Vitantonio

Si intitola Myanmar Swing ed è il volume di Carla Vitantonio uscito in libreria per add editore nel corso del 2021. Uno sguardo attento e lucido sull’Asia e le sue dinamiche.

A seguire il successo di Pyongyang blues, Carla Vitantonio con Myanmar Swing regala il suo sguardo unico sul Myanmar (ex Birmania), per raccontarci chi sono quei birmani che hanno invaso le strade del Paese in protesta contro l’ultimo colpo di Stato militare.

Carla Vitantonio – Myanmar Swing

Dopo aver vissuto quattro anni in Corea del Nord, Carla Vitantonio sbarca a Yangon, la più popolosa e vivace città del Myanmar. Proprio come il Paese che la ospiterà, sta attraversando una travolgente trasformazione, sballottata tra antichi conflitti e promettenti novità. Il suo incarico è quello di direttrice regionale per un’importante Ong.

L’obiettivo è assistere le persone disabili tramite numerosi programmi, tra cui quello di supporto alle vittime delle mine antipersona.

Il primo anno non è affatto semplice, in Myanmar tutto segue una logica impossibile da decifrare e ci vuole tempo per trovare il proprio posto. Poi, grazie a due gatti, una bicicletta su cui sfrecciare tra i pericoli delle strade birmane, una comunità queer tra le più aperte del continente asiatico e le trattative nella giungla con le milizie ribelli, l’autrice inizia a sviluppare un legame sempre più profondo con queste lande remote e con le persone che le abitano, offrendo ai lettori uno sguardo unico – di donna, attrice, attivista, cooperante,– per comprendere un altro pezzo di Asia.

L’autrice

Carla Vitantonio è nata in Molise e vive a Cuba, dopo aver trascorso quattro anni in Corea del Nord e due anni in Myanmar come capo missione per una Ong internazionale. Oltre a lavorare come cooperante, è attivista per i diritti civili e attrice. Per add editore ha pubblicato Pyongyang Blues, che è diventato anche un podcast, e Myanmar Swing.