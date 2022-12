Non lasciarmi sola. Una lirica americana, è il romanzo di Claudia Rankine uscito in libreria nel corso del 2021 per 66thand2nd editore. Il volume è uscito nella collana Bazar.

Oggi Non lasciarmi sola, questa prima “Lirica Americana” di Claudia Rankine non ha perso un briciolo di attualità, e anzi sa parlare con estrema precisione e dolorosa empatia a un mondo che, ferito e impaurito, è precipitato in quella che è stata definita l’Era delle pandemie.

Claudia Rankine – Non lasciarmi sola

Arriva in Italia, nel ventennale del 9/11, il libro in cui la pluripremiata poetessa afroamericana Claudia Rankine ha sperimentato per la prima volta la forma della “Lirica Americana”, un’originale combinazione di poesia, saggio lirico, fotografia e arta visiva che ha contribuito allo straordinario successo critico del suo capolavoro Citizen, considerato oggi un caposaldo della riflessione sulla razza operata da Black Lives Matter.

Composto in seguito agli attentati alle Twin Towers, Non lasciarmi sola è una meditazione sulla solitudine e sulla sofferenza di un io abbandonato a sé stesso, bombardato quotidianamente dalle paranoie terroristiche di media sempre più invasivi, e minato dal crescente abuso di psicofarmaci.

L’autrice

Claudia Rankine è rettore dell’Accademia dei poeti americani e insegna poesia alla Yale University. Collabora con il «Guardian», la «New York Times Book Review», il «New York Times Magazine» e il «Washington Post». Non lasciarmi sola è la seconda opera di Rankine pubblicata da 66thand2nd dopo Citizen.