Lorrie Moore e Vedi quello che puoi fare

Si intitola Vedi quello che puoi fare, ed è il libro di Lorrie Moore uscito nel 2021 per La Nave di Teseo. Il volume è uscito nella collana I Fari.

Da una delle scrittrici americane più amate e originali, Lorrie Moore, una raccolta di saggi che spaziano dalla letteratura alla politica, dal cinema all’attualità. Brevi e illuminanti riflessioni sui maestri della letteratura di ogni tempo (da Shakespeare a DeLillo, da Lispector a Roth, da Malamud a Atwood e molti altri), si alternano ai capolavori del grande schermo e delle serie tv, fino agli eventi e alle personalità che hanno segnato il nostro tempo.

Lorrie Moore – Vedi quello che puoi fare

Una raccolta fondamentale e illuminante di saggi, critiche e commenti scritti da una delle autrici più importanti, amate e stimate della sua generazione.

Moore analizza il panorama artistico, quello politico e sociale degli ultimi trent’anni senza perdere il suo acume e la sua caratteristica scrittura.

Trentadue saggi che spaziano da Vonnegut a DeLillo, da Atwood a Roth fino a Obama, Shakespeare e True Detective raccontati e analizzati con l’abilità, l’intelligenza, la libertà e la singolare visione e consapevolezza della vita che, da sempre, distinguono Lorrie Moore.

“Il titolo di questo libro non è una spavalderia, ma un’indicazione che ricevevo quasi ogni volta che il mio editor alla The New York Review of Books mi scriveva. Mi proponeva di scrivere di qualcosa – alle volte semplicemente mi spediva un libro – e poi mi poneva una richiesta gentile gentile, facendo capo al mio possibile interesse: “vedi quello che puoi fare”. Era una specie di formula magica, un invito alla sorpresa: una porta si sarebbe aperta e tutto quello che dovevo fare era metterci un piede dentro.

Questo libro raccoglie così quello che mi riusciva di vedere immergendomi in quello che altri facevano: risposte culturali a risposte culturali. I testi che contiene hanno un carattere peculiare, molto personale, sebbene cadano a volte nella definizione di ‘recensione’ sono molto di più: saggi, riflessioni, racconti brevi, incontri.

Pur se non sempre consapevole di ciò, guardandomi indietro, nella mia carriera di scrittrice, questa miscellanea di prosa breve costituisce una specie di binario parallelo, un percorso alternativo a quello più puramente narrativo, ma profondamente intrecciato con esso, un viaggio nel viaggio, con molte incursioni altrove.” Lorrie Moore

L’autrice

Lorrie Moore è autrice di romanzi e racconti, tra cui tutto da sola (1985, nuova edizione La nave di Teseo 2018), Amo la vita (1990/2020), L’ospedale delle rane (1994, nuova edizione La nave di Teseo 2018), Oltre le scale (2009/2020). Ha vinto l’Irish Times International Prize for Literature, l’O. Henry Award, il PEN/Malamud Award, e il Rea Award for the Short Story. è stata inclusa nella lista John Updike’s Best American Short Stories of the Century, e collabora con le fondazioni Guggenheim e Lannan. È stata ammessa all’American Academy of Arts and Letters. Nata a nord dello Stato di New York, vive con suo figlio a Madison, dove insegna all’Università del Wisconsin. La sua opera è in corso di pubblicazione in una nuova edizione presso La nave di Teseo.