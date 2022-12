Mircea Cărtărescu con Solenoide

Mircea Cărtărescu è l’autore del libro Solenoide, uscito nel corso del 2021 per Il Saggiatore. Il volume è uscito con la traduzione di Bruno Mazzoni.

Per Cărtărescu la realtà è un carcere e noi, come il protagonista di questo libro, abbiamo il dovere di evadere, di cercare, anche a rischio di impazzire, un’altra verità. Solenoide, è questa la sua grandezza, apre uno squarcio e illumina la via di fuga.

Solenoide – Mircea Cărtărescu

Dentro una strana casa a forma di barca uno scrittore fallito consuma la vita creando pianeti nella propria testa, annotando sogni e incubi su un diario folle, vagando con la mente per una Bucarest allucinata, pulsatile, ectoplasmatica.

Divenuto professore di romeno in una scuola di periferia, lavoro che detesta e ripudia, in quel tetro edificio conosce figure che diventano per lui punti di riferimento: un matematico che lo inizia ai segreti più reconditi della sua materia, gli adepti di una setta mistica che organizza manifestazioni contro la morte nei cimiteri della città e infine Irina, la donna di cui si innamora. In un delirio abbacinante di immagini assurde, lo scrittore tenta disperatamente di sfuggire alla tirannia dei nostri cinque sensi e di accedere a un’altra dimensione dell’esistenza.

Solenoide è il capolavoro di Mircea Cărtărescu, l’opera monumentale che ingloba e fagocita tutte le precedenti, restituendoci la totalità del suo pensiero e l’eccezionalità della sua scrittura, la quale ricorda Kafka, Borges, Pynchon, Bolaño.

C’è qui l’impronta di un visionario, un profeta che ci svela in tutta la sua evidenza la «cospirazione della normalità», la gabbia che il nostro cervello ha costruito per noi.

L’autore

Mircea Cărtărescu (Bucarest, 1956) è considerato il maggiore romanziere di lingua romena e tra i più importanti in Europa. Ha vinto molti premi, tra cui l’Internationaler Literaturpreis a Berlino (2012), lo Spycher in Svizzera (2013), il premio di Stato per la Letteratura europea conferito dalla Repubblica austriaca (2015) e il Prix Formentor (2018). È stato inoltre più volte segnalato per il premio Nobel. Tra le sue opere, uscite in Italia per Voland, ricordiamo Travesti (2000), Nostalgia (2003), la trilogia Abbacinante – L’ala sinistra (2008), Il corpo (2015), L’ala destra (2016) – e Il Levante (2019). Solenoide è considerato il suo capolavoro.