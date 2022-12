Matthew McIntosh in libreria con ilMistero.doc

Si intitola ilMistero.doc ed è l’opera di Matthew McIntosh portata in libreria da Il Saggiatore nel corso del 2021. La traduzione è di Luca Fusari.

ilMistero.doc si caratterizza per per la frammentarietà della struttura o per l’eterogeneità dei materiali narrativi impiegati, ma anche, e soprattutto, per l’intento epico: raccontare, in una singola vita, ogni altra possibile vita umana.

il Mistero.doc – Matthew McIntosh

Un uomo si sveglia in una casa che non conosce. Una donna che non conosce lo chiama «amore », gli dà un bacio, esce. I mobili, le tende, i tappeti, i libri sugli scaffali, il giardino, la strada che si snoda fuori dalla finestra, gli aceri in ore: tutto gli è straniero, alieno.

Non è mai stato qui. C’è una scrivania, un computer, una sedia gialla. Si siede, preme spazio: sullo schermo appare un documento fatto di una sola pagina vuota. Il documento si chiama ilmistero.doc.

È l’inizio di un’opera che definire mondo è riduttivo, un’opera-galassia, un’opera-universo che contiene centinaia di romanzi diversi; un’opera-babele, un’opera-babilonia, un’opera-biblioteca; un’opera-enigma, il giallo dei gialli, che può essere svelato solo da chi non cerca di risolverlo; un’opera che, nel suo negare la forma romanzo, ne invera la forza originaria, dirompente, carnevalesca, come – a suo tempo – avevano fatto Casa di foglie di Mark Z. Danielewski e Infinite Jest di David Foster Wallace.

L’autore

Matthew McIntosh (1977) è uno scrittore americano. Il suo romanzo d’esordio, Well (2003), è stato pubblicato in Italia con il titolo Va tutto bene (Mondadori, 2005). ilMistero.doc è il suo secondo romanzo.