Questo post è stato rimosso – Hanna Bervoets

L’ultimo lavoro di Hanna Bervoets si intitola Questo post è stato rimosso, ed è uscito in Italia edito da Mondadori. Un romanzo che parla del presente, immerge i suoi protagonisti nella contemporaneità.

Ian McEwan, parlando di Questo post è stato rimosso, ha detto: «Un romanzo superbo, intelligente e psicologicamente sottile sui social media e i loro lati oscuri».

La trama

Essere un moderatore di contenuti significa vedere l’umanità al suo peggio, ma Kayleigh ha bisogno di soldi. Ecco perché accetta un incarico per una piattaforma di social media di cui non le è permesso fare il nome.

La sua responsabilità consiste nell’esaminare video e foto offensivi, sproloqui e teorie cospirative, e decidere quali debbano essere rimossi. È un’attività estenuante. Kayleigh e i suoi colleghi trascorrono le giornate guardando le cose più orribili sui loro schermi, e valutandole secondo le linee guida dell’azienda, che cambiano in continuazione.

Eppure lei sente di essere nel posto giusto. È brava nel suo ruolo, trova amici tra gli altri moderatori e, quando si innamora della sua collega Sigrid, per la prima volta il futuro le sembra luminoso. Ma presto il lavoro inizia a cambiarli tutti, facendo deragliare le loro vite in modi allarmanti.

Quando i colleghi crollano uno dopo l’altro, quando Sigrid diventa sempre più distante e fragile, quando i suoi amici cominciano a sposare le stesse teorie cospirazioniste che dovrebbero valutare, Kayleigh si chiede se quel che fanno non sia troppo per loro. Eppure lei sta benissimo. O no?

Questo post è stato rimosso – La recensione

I social media sono entrati nelle nostre vite in modo dirompente, modificando in maniera sensibile le nostre vite. Dietro ai nostri profili Facebook ed Instagram, non ci sono solamente macchine e numeri ma anche persone. Sono quelli che chiamiamo “moderatori di contenuti”, e sono i protagonisti di questa storia.

Questo post è stato rimosso è quindi un libro che parla di presente e di contemporaneità. Un volume potente ed avvincente perché svela il dietro le quinte dello “spettacolo” che determina il mondo di oggi, il modo in cui lo vediamo e lo percepiamo.

Hanna Bervoets mette in sostanza in relazione le persone, i loro sentimenti ed il loro vissuto, con il concetto di moralità, che nell’epoca attuale diventa fluido, si modella in base a ciò o chi abbiamo di fronte. Oltre alla moralità di chi modera i contenuti c’è poi il punto di vista delle grandi aziende, che ci controllano, ci cambiano, spesso per sempre.

Una storia che diventa quindi una critica forte al mondo dei social ma alla tecnologia in generale, allo sfruttamento della persona e all’eccessiva possibilità di controllo che questi sistemi hanno acquisito negli anni. Questo potere glielo abbiamo dato noi in realtà, vittime di un sistema che non riusciamo più a governare.