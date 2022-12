Sciarada – Orlando Del Don, Annalina Molteni

Pubblicato per Morellini Editore a settembre di quest’anno, Sciarada. L’uomo che voleva andare oltre l’altrove è un libro scritto a quattro mani da Orlando Del Don e Annalina Molteni.

Un thriller ben scritto che porta il lettore in giro per il mondo. Sciarada scava nei meandri della psicologia per porre dubbi e domande.

La trama

Oliver McQueen è un solitario, introverso e geniale psichiatra irlandese. Un giorno riceve una busta sospetta da un mittente sconosciuto che propone un inquietante enigma al quale egli non vuole né può sottrarsi: una diagnosi a distanza.

La sua vita non sarà più quella di prima: la soluzione dell’enigma incontrerà il riaffiorare del suo doloroso passato e gli imporrà di affrontare il suo destino.

In questa sfida, un’inesorabile “fuga in avanti” che attraversa l’Europa – dalla Svizzera, all’Italia fino all’Irlanda –, egli rischia tutto, la sua esistenza, i pochi rapporti personali rimasti, l’equilibrio mentale, la trama della sua stessa identità.

Ma come una falena che avvicina la luce che la ucciderà, la sua attrazione magnetica per il potere creativo della mente e della follia porterà al dipanarsi di realtà e verità indicibili.

Sciarada – La recensione

Questo libro è un thriller psicologico intrigante, che tiene il lettore incollato alle pagine e che scatena dubbi, domande e quesiti che, come nei migliori libri del genere, non vengono totalmente svelati. Una storia particolare già all’origine, visto che vede la collaborazione tra una scrittrice italiana (Annalina Molteni) e uno psicanalista svizzero (Orlando Del Don).

E proprio l’elemento della psiche umana è quello che sembra essere il più riuscito in Sciarada. Nel sottotitolo del volume, L’uomo che voleva andare oltre l’altrove, c’è il significato profondo della vicenda. Il desiderio dei protagonisti di scoprire l’ignoto, di conoscere ciò che non sappiamo.

Molto quindi in Sciarada vive di questo collegamento fortissimo tra la mente e le sfide da affrontare in giro per l’Europa. Gli enigmi e la loro risoluzione portano a mettere in gioco tutto, rischiare fin oltre il limite del consentito. In questo gioca un ruolo cruciale anche la forte passione per la professione, la psichiatria.

E come in ogni labirinto o percorso mentale, anche in Sciarada l’incontro/scontro tra passato e futuro è importantissimo: l’unico dilemma vero da dipanare per affrontare il proprio destino. E come nel più classico schema dei thriller, ci si scontra con il potere, la morale, l’attrazione e l’equilibrio mentale.