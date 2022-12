Sacrifici umani – María Fernanda Ampuero

Sacrifici umani, un prezioso volume edito da gran via in questo 2022 scritto da María Fernanda Ampuero, è una raccolta di dodici racconti che vede al centro i sentimenti umani, in ogni sfaccettatura.

Sentimenti che però in questo caso volgono alla parte più oscura e difficile da comprendere. Sacrifici umani infatti mette i protagonisti di queste storie di fronte all’orrore della vita.

Il libro

Ciascuno di questi dodici racconti è un grido che contempla le vittime di quei sacrifici umani ignorati e senza nome, vite che non ricevono in dono nemmeno una goccia di pietà.

Un libro fatto di desideri e di paure che crescono dentro “come alghe, come funghi, come artigli”, mentre anche le voci infantili, e quelle che narrano la realtà da quel luogo di passaggio dall’adolescenza all’età adulta, si mescolano al sangue della violenza.

Sacrifici umani – La recensione

Il titolo della raccolta, Sacrifici umani, rende bene l’idea di ciò che le storie contengono: vite al limite, persone ignorate che cercano di gridare il dolore, la rabbia, la disperazione. In queste storie spesso e volentieri chi scrive riesce a trovare la bellezza.

Così è anche per María Fernanda Ampuero, che ha uno stile tutto suo, fatto di passaggi che mostrano una bellezza selvaggia, proprio come selvagge sono queste storie, questi eventi. In questo turbine di disperazione però è possibile intravedere una certa salvezza, una sorta di consolazione estrema. Come se noi che stiamo leggendo rappresentassimo l’esorcismo al male, la resistenza.

Così chi legge e i protagonisti diventano un tutt’uno, sono legati da un filo invisibile che fluttua come la prosa; dalla vertigine si passa alla sicurezza, poi ancora alla sofferenza, quella vera, quella che “spacca in due”, quella che il corpo non dimentica. Così nel quotidiano irrompe qualcosa a cui fatichiamo a dare un nome ma che dobbiamo guardare in faccia.