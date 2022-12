Lezioni su Kant, di Renato Solmi

Si intitola Lezioni su Kant ed è il volume che contiene le lezioni di Renato Solmi portato in libreria da Quodlibet nel corso del 2021. Il libro è a cura di Marco Gatto.

Le lezioni su Kant per la scuola di Solmi rafforzano l’immagine di uno dei rari maestri di dialettica del nostro Novecento, di un intellettuale capace di mantenere in una feconda relazione la filosofia e la politica, il sapere e la sua trasmissione.

Lezioni su Kant – Renato Solmi

Con un buon margine di approssimazione, possiamo datare le Lezioni su Kant agli anni d’insegnamento di Solmi presso il Liceo scientifico Cattaneo di Torino. È dunque ai primi anni Ottanta del Novecento che i testi delle lezioni, presto convertiti in dispense distribuite agli studenti, prendono respiro.

La destinazione didattica e la conseguente articolazione dei contenuti non è tuttavia il dato più evidente: il lettore troverà in questo libro un’ideale introduzione a Kant, ma anche il tentativo d’interrogare le linee fondamentali del suo pensiero attraverso il rimando palese alla storia coeva e, sottotraccia, alla contemporaneità.

E vi troverà una lezione di stile: la capacità rara di riconsegnare al lettore – con un rispetto che nasce dall’incessante verifica testuale e logica dei contenuti – le pieghe profonde di una riflessione ampia e complessa, agendo da reale mediatore di quel pensiero, e quindi celandosi per spirito di servizio nelle pagine altrui, per poi riemergere sul piano dello stile argomentativo e della nettezza espositiva.

L’autore

Renato Solmi (Aosta 1927 – Torino 2015) compì gli studi a Milano, dove si laureò in Storia greca con una tesi su Platone in Sicilia. Dal 1951 al 1963 lavorò nella redazione della casa editrice Einaudi, lasciandovi un’impronta profonda. A metà degli anni ’50 trascorse un periodo di studio a Francoforte per seguire i corsi e l’insegnamento di Theodor W. Adorno, da lui per primo introdotto nella cultura italiana. Dopo l’allontanamento dall’Einaudi, insegnò per circa trent’anni Storia e filosofia nei licei di Torino e di Aosta. Marxista critico, vicino ai «Quaderni rossi» di Raniero Panzieri, fu in seguito attivo, sul piano teorico e della militanza, nei movimenti nonviolenti e pacifisti torinesi e nazionali. Di Solmi Quodlibet ha pubblicato Autobiografia documentaria. Scritti 1950-2004 (2007 e 2017), l’Introduzione a Minima moralia di Theodor W. Adorno (2015) e Lezioni su Kant (2021).