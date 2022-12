Nel corso del 2021, la casa editrice Utopia ha portato in libreria Antonio, un romanzo di Beatriz Bracher. Il volume è uscito nella collana Letteraria Straniera.

«Bracher stratifica la narrazione e, utilizzando più voci, si rivolge direttamente al lettore costringendolo a entrare a far parte della storia e a cercare, anche lui invano, una qualche forma di chiarezza. Ogni qual volta si pensa di aver capito, Bracher fa d’altronde in modo che perda nuovamente il filo» – Il pensiero di Michela Marzano (Robinson) su Antonio.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Antonio – Beatriz Bracher

Benjamin Kremz sta per diventare padre e, nell’imminenza di una svolta così importante, avverte in sé il desiderio di approfondire la propria storia familiare, velata dai dubbi e dall’oblio.

Sono solo tre i testimoni oculari che possono aiutarlo a ricostruire cinquant’anni di segreti e verità opache. Sua nonna Isabel, che è però sul punto di morire a causa di una malattia incurabile; Haroldo, l’amico più caro di suo nonno; Raul, compagno di mille avventure di Teodoro, suo padre.

Interrogato, ciascuno dei tre ripercorre, dal proprio punto di vista, le vicende torbide della famiglia Kremz, in un gioco di specchi sconvolgente che mina le certezze esistenziali di Benjamin.

Tassello dopo tassello, tra indizi, prove e contraddizioni, il protagonista ricompone il mosaico del proprio passato. La malattia mentale di Teodoro, la figura evanescente e ambigua della madre, la morte misteriosa di uno zio in fasce, gli amori clandestini e un intreccio di incesti, connivenze e lutti rivelano a Benjamin la sua vera identità.

L’autrice

Beatriz Bracher è nata a San Paolo, in Brasile, nel 1961. Cresciuta negli anni della dittatura militare, dopo gli studi umanistici ha lavorato come redattrice per la rivista 34 Letras e ha fondato Editora 34, una casa editrice di letteratura internazionale.

Ha esordito nel 2002 ed è autrice di racconti e romanzi. Nel corso degli anni ha ottenuto il plauso della critica e tre dei riconoscimenti letterari più importanti in Brasile: il premio Clarice Lispector, il premio São Paulo e il premio Rio. È una delle voci più autorevoli e innovative della letteratura lusofona contemporanea. Si è distinta, inoltre, come sceneggiatrice.

Le sue opere, già tradotte in molti paesi in Europa e in America, sono in corso di pubblicazione nel catalogo di Utopia.