Festival da tutta Italia al Green Training organizzato da AFIC

AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema) ha organizzato il primo “Green Festival Training” a Roma, presso la Casa del Cinema, in concomitanza con il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo. Il training ha visto un ampio coinvolgimento dei festival associati, provenienti da tutta Italia, che si sono confrontati e hanno lavorato insieme per due giorni sul tema degli eventi sostenibili a compimento del progetto che ha visto lo scorso aprile l’istituzione del gruppo di lavoro e il lancio delle Linee Guida Green Festival.

Cogliendo l’occasione di valorizzare le rispettive competenze, coordinando le azioni in campo sul tema sempre più stringente della transizione ecologica in materia di eventi, i festival hanno condiviso una due giorni di panel e sessioni creative in un progetto che ha visto il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

“La creatività è disciplina e non improvvisazione” con questo mantra e grazie alla sapiente guida di Alessandro Garofalo, fisico nucleare di formazione e geniale animatore di creatività, i professionisti interni agli organici delle manifestazioni hanno approfondito aree specifiche di competenza (Comunicazione, Mobilità e Gestione ospiti, Allestimenti, Sale e alternative di visione sostenibili) e tramite alcune tecniche per stimolare sessioni creative hanno avuto modo di modo di condividere buone pratiche e produrre nuove idee organizzative su cui impostare le future visioni.

Le azioni sul campo

Il Training è stato chiuso da una panoramica sulle azioni in campo della filiera cinematografica grazie agli interventi puntuali di Bruno Zambardino (Responsabile Affari UE Cinecittà e DGCA – Ministero della Cultura), Cristina Priarone (Presidente Italian Film Commission), Damiano Garofalo (Sapienza Università di Roma) e Gino Zagari (Esercente e Distributore, Cinema Caravaggio Roma).

Il gruppo di lavoro Festival Green, composto dalla coordinatrice Laura Zumiani (Direttivo AFIC – Trento Film Festival) e dai festival membri Monica Goti (Trieste Film Festival), Marco Trevisan (Euganea Film Festival), Raffaella Canci (Trieste Science+Fiction Festival), Luca Elmi (Festival del Cinema di Porretta), Gaetano Capizzi (Cinemambiente), Renato Cremonesi (Lessinia Film Festival), Riccardo Volpe (Biografilm Festival), Rocco Calandriello (Lucania Film Festival) e Sheila Melosu (Direttivo AFIC – Siciliambiente Film

Festival).