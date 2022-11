Una nuova vita. La saga dei Fontamara. Questo è il titolo del libro di Valentina Cebeni uscito in libreria nel corso del 2021. Il volume è edito da Sperling & Kupfer.

In Una nuova vita, in un’Italia attraversata dai fermenti fascisti, la lotta di una madre e dei suoi figli per l’affermazione e l’indipendenza.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Valentina Cebeni – Una nuova vita

Cuba, anni Trenta. Dopo la morte dell’amato marito Fernando Fontamara, Eva Morris è costretta a scappare, con i suoi quattro figli, a Roma dalla famiglia del cognato.

La convivenza con i parenti italiani si dimostra da subito molto difficile; Giacomo Fontamara è un arrogante fascista, che ha sposato Ottavia solo per mettere le mani sul biscottificio di proprietà di lei, e per colpa della sua gestione disastrosa l’azienda naviga in cattive acque, così come il rapporto con la moglie e i figli. L’arrivo dei cugini da Cuba sconvolgerà la loro quotidianità, portando con sé il rinsaldarsi di legami perduti e la nascita di nuove complicità, soprattutto grazie alle donne della famiglia.

Toccherà proprio a loro prendere in mano il timone e guidare i Fontamara oltre la tempesta.

L’autrice

Valentina Cebeni (Roma, 1985), amante delle storie da quando era bambina, coltiva sin dall’adolescenza la passione per la scrittura. Autrice tradotta in tutta Europa, con particolare successo in Germania, esordisce nel 2013 con L’ultimo battito del cuore, a cui seguono La ricetta segreta per un sogno e La collezionista di meraviglie. Una nuova vita. La saga dei Fontamara è il suo primo romanzo edito da Sperling & Kupfer.