Gli scrittori scrivono troppo? Ci risponde Jerome K. Jerome

Jerome K. Jerome è autore di una raccolta di saggi interessante intitolato Gli scrittori scrivono troppo? Il volume è uscito nel 2021 per Mattioli1885 con la traduzione di Chiara Voltini.

Con Gli scrittori scrivono troppo? Jerome blandisce e diverte allo stesso tempo, come sempre: le sue osservazioni disegnano e irridono con estrema precisione i vezzi di un’epoca non così diversa dalla nostra.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Jerome K. Jerome – Gli scrittori scrivono troppo

In questi brevi saggi tratti dalla raccolta Idle Ideas in 1905 (1905), ancora una volta Jerome K. Jerome colpisce per il suo umorismo e la sua arguzia. I suoi testi ci parlano di letteratura ed editoria, di autori a lui contemporanei e non, di musica e, lungo un percorso tracciato da una sottile vena comica, ci invitano anche a riflettere sull’ingiustizia e l’ipocrisia della società.

La voce di Jerome è come quella di un saggio e simpatico zio, che ci invita a sederci con lui davanti al camino e ad aprire gli occhi sulla realtà, che è sempre più comica di quanto siamo disposti ad ammettere.

L’autore

Jerome K. Jerome (1859-1927) è considerato uno dei maggiori umoristi inglesi. Pensieri oziosi di una persona oziosa è il suo primo vero successo letterario, immediatamente replicato dal celebre romanzo Tre uomini in barca (1889), che vende milioni di copie in tutto il mondo.

Direttore di The Idler, mensile alla cui realizzazione contribuirono personaggi del calibro di Mark Twain e Conan Doyle, Jerome ha scritto numerosi romanzi e racconti, saggi e drammi per il teatro. Di lui Mattioli1885 ha pubblicato Storie di fantasmi per il dopocena, Lo scherzo del filosofo, Cura e manutenzione della donna, Conversazioni all’ora del tè, Appunti per un romanzo, A proposito di filtri d’amore.