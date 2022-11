Nick Hornby – Proprio come te

Nick Hornby ci ha abituati ormai ad essere uno scrittore molto prolifico, e nel 2020 è stato presente sugli scaffali delle librerie con Proprio come te, edito da Guanda come tutti i suoi volumi.

Una storia d’amore e di incontri, in cui Nick Hornby trova il modo di farci sorridere e di costruire una storia semplicissima ma molto originale.

La trama

Lucy ha quarantadue anni ed è un’insegnante di lettere. Due figli e un ex marito che cerca in tutti i modi di essere un padre decente.

L’amica Emma le invidia questa situazione di single, immagina che avrà l’opportunità di fare sesso con persone mai conosciute prima e le fornisce consigli non richiesti. Lucy però non è pronta per una nuova storia, o forse non ne vuole iniziare una con un uomo che all’apparenza sarebbe perfetto per lei: bianco, colto, di mezza età e divorziato.

Dopo una serie di appuntamenti al buio ecco che arriva Joseph, ragazzo che lavora al banco della macelleria, fa il babysitter e l’allenatore di calcio, ma il suo sogno è fare il deejay.

Il ragazzo è troppo giovane per Lucy, è di colore e voterà per la Brexit forse. Insomma, i due non potrebbero essere più diversi e quindi tra loro sembra che non funzionerà mai. O invece sì?

Proprio come te di Nick Hornby – La recensione

Nick Hornby mette in scena una storia d’amore contemporanea, ambientata nella Londra della Brexit, in cui i sentimenti devono fare i conti con la politica, la crisi, le differenze etniche e culturali.

Proprio come te è una bella storia piena di colpi di scena, che si arricchisce di personaggi ben caratterizzati, irresistibili, proprio nel più classico stile Hornby.

Questa storia d’amore così particolare ed inconsueta, quindi, è formata da due soggetti distanti, divisi su tutto, a rispecchiare il clima dell’Inghilterra che si scontra sull’Europa, che è spaccata in due nelle famiglie, sul lavoro, nelle relazioni.

Quello della Brexit, d’altronde, è un tema caro non solo a Nick Hornby, ma un po’ a tutti gli scrittori inglesi che negli ultimi anni hanno caratterizzato le loro storie inserendole nel contesto sociale della separazione.

L’autore è un maestro nel raccontare storie profonde ma quotidiane, con quel tocco di ironia che è diventato un classico. La sua penna descrive perfettamente sia la grande città che la periferia, e con esse tutte le vite di persone semplici che cercano di vivere e superare pregiudizi, in amore come in politica.

Proprio come te è una storia che appassiona perché pur rientrando nella normalità lascia molto di sé, permette al lettore di entrare in un mondo nuovo, e credere che per fare un pezzo di strada insieme non è necessario trovare una persona che sia uguale a noi.