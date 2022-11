Windfall: un bel thriller che va oltre l’azione

In programmazione su Netflix, Windfall è un bel thriller che da subito appare molto originale e fuori dagli schemi.

Le attese e le sorprese sono più che altro nella mente dei protagonisti. Windfall va oltre l’azione del genere thriller per restituirci un vero e proprio gioco mentale tra i protagonisti.

La trama

In una grande villa sulle colline della California, un uomo si sta riposando in un bellissimo giardino. Poi entra in casa, cerca qualcosa ed esce non prima di aver cancellato tutte le tracce della sua presenza.

Capiamo così che non è il proprietario, ma un ladro che ha fatto irruzione nell’abitazione. Improvvisamente però ritornano i proprietari (un giovane milionario spocchioso che si è arricchito sfruttando la crisi economica e sua moglie).

L’uomo che sembrava tranquillo e impaurito, diventa così di colpo un criminale pronto a tutto. Sequestra la coppia e chiede un riscatto per la liberazione. Mentre i soldi stanno per arrivare, la tensione sale e ogni parola mette un dubbio nella mente dei protagonisti.

Perché il ladro ha scelto quella casa? Chi sono le vittime e chi i carnefici? Come finirà l’intera vicenda dopo ore e ore di sequestro?

Windfall – La recensione

L’ambiente in cui si svolge il film è uno dei protagonisti principali di Windfall. Una bellissima villa che prima è rassicurante e che poi si trasforma in una sorta di prigione dorata per i due proprietari ma anche per il ladro.

La dinamica del suo cambiamento racchiude un po’ il senso della vicenda, che sterza decisamente ad un certo punto per alzare il livello di tensione. Che si arrivi a quel finale appare da subito quasi scontato. O meglio, che si arrivi ad una parte di quel finale.

Per il resto Windfall è un thriller che si gioca sull’aspetto mentale più che su quello fisico, in cui l’azione passa in secondo piano per lasciare spazio ai pensieri, ai non detti, agli sguardi e alle ripicche. Ogni personaggio subisce un cambiamento, tutti tranne il padrone di casa che resta arrogante, distaccato, mai impaurito e mai coinvolto veramente, sicuro di farcela.

Sua moglie invece è l’ago della bilancia: cova dentro dolore e frustrazione che scatenerà in un colpo solo. Tutti insomma portano delle maschere che saranno tolte dagli eventi. Alla fine ciò che resterà sarà solitudine e un certo senso di rinascita.