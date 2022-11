Dal 20 maggio 2021 è in libreria per Vallardi Ho voluto la bicicletta di Mariateresa Montaruli. Una guida tra itinerari, ciclovie e percorsi spesso poco conosciuti, ma anche uno sguardo sull’universo della bicicletta, con personaggi, informazioni utili e miti da sfatare.

Ho voluto la bicicletta è un invito a saltare in sella e pedalare: che la strada sia breve o lunga, in campagna o in città, quello che è certo è che il potere della bicicletta sta nel creare un nuovo punto di osservazione sul mondo.

VISITA IL NOSTRO SHOP E SCOPRI TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Ho voluto la bicicletta – Mariateresa Montaruli

Una sera d’inverno Mariateresa Montaruli scopre una bicicletta da corsa vintage abbandonata ed è amore a prima vista. Cominciano così le sue prime uscite su itinerari extraurbani e, superato l’impaccio iniziale della neofita, capisce come sincronizzare il respiro alla pedalata e impara un nuovo modo di viaggiare.

Negli anni, la mappa delle sue pedalate si estende e spazia dalle Alpi alla Sicilia, alle terre oltreconfine, e la sua voglia di raccontare itinerari ed esperienze dà vita al blog Ladra di biciclette, diventato fonte d’ispirazione per molte cicliste.

Oggi, con Ho voluto la bicicletta, ci racconta la sua storia, quello che ha imparato, ma soprattutto gli itinerari che più l’hanno incantata: percorsi ambientati in Italia, ma con qualche puntata anche nel resto d’Europa, che ci fanno scoprire non solo la strada con le sue caratteristiche tecniche ma anche un tema, un’anima, una storia legata al territorio.

Il libro è diviso in tre parti: Come sono diventata blogger di bicicletta – il racconto dell’esperienza dell’autrice e di come, inaspettatamente, sia nata e cresciuta la sua passione.

Cose che ho imparato con la bicicletta – pedalata dopo pedalata storie, curiosità e idiosincrasie ciclistiche. Esperienze a pedali – gli itinerari più belli in Italia ma non solo.

In chiusura, un utile prontuario fornisce istruzioni di base a chi si avvicina da profano alle sue prime uscite.

L’autrice

Mariateresa Montaruli è interprete e giornalista. Barese di nascita, milanese di adozione, dal 1992 firma reportage, articoli di attualità e lifestyle per periodici femminili e di viaggio, e altre testate quali «Io Donna» e «Il Sole 24 Ore». Dal maggio del 2017 è online il suo blog Ladra di biciclette, il primo in Italia a raccontare il mondo delle due ruote da un punto di vista femminile. Nel 2018 ha ricevuto da Fiab – la Federazione Ambiente e Bicicletta – il riconoscimento di Giornalista Amica della Bicicletta, e nel 2019 il suo blog ha vinto un premio stampa Adutei, l’Associazione degli Enti del Turismo Stranieri in Italia.