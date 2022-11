Amici e ombre, di Kavita Bedford

Dal 3 novembre scorso è in libreria Amici e ombre, libro di Kavita Bedford. Il volume esce per edizioni e/o nella Collana Dal Mondo.

Ambientato in una Sydney che è tanto unica, quanto una copia imborghesita dei sobborghi di tutto il mondo, Amici e ombre è un romanzo coinvolgente ed emozionante, scritto con convinzione. Racconta la storia di una donna alla ricerca di pace e connessione nel mezzo di un paesaggio urbano esteso e variegato.

Amici e ombre – Kavita Bedford

Un gruppo di amici estremamente diversi tra loro si trasferisce insieme in un appartamento nel centro di Sydney. Alla soglia dei trent’anni, sono ognuno alle prese con la propria identità, il lavoro, l’amore e le speranze per il futuro, ciascuno punta al successo a modo suo.

La narratrice anonima, in lutto per la perdita del padre, si ritrova divisa tra un’esistenza passata, quando suo padre era ancora con lei, e il presente in cui lui non c’è più.

Amici e ombre è una commovente storia sulla lotta per la carriera, gli appuntamenti, la gentrificazione, l’amicizia, le ambizioni, la politica, la famiglia, e la ricerca del proprio posto nel mondo.

L’autrice

Kavita Bedford è una scrittrice, giornalista e ricercatrice indoaustraliana. Ha studiato giornalismo, antropologia e letteratura. Le sue storie e i suoi reportage sono apparsi su Guernica e The Guardian. Insegna nuovi media, antropologia e yoga a Sydney. Amici e ombre è il suo primo romanzo.