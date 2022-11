Sincere amicizie – Jean-Jacques Sempè

Per chi ama i fumetti, i disegni di Jean-Jacques Sempè sono un viaggio nel paradiso! E quindi il volume Sincere amicizie (21lettere) è un libro assolutamente da non perdere.

Sincere amicizie è in realtà un contenitore di più cose: disegni certo, ma anche le parole di una bellissima conversazione di Sempè con Marc Lecarpentier. La traduzione è di Dylan Rocknroll.

Il libro

“Niente è facile in amicizia. Ci vogliono discrezione, pudore, fedeltà. Sincere amicizie, è un pleonasmo o un ossimoro?”

Dall’Olimpo dei fumettisti francesi, Jean-Jacques Sempé, disegnatore umoristico collaboratore di Goscinny (Asterix) e di varie testate internazionali, si interroga su uno dei sentimenti che gli è più caro: “Credo che sia come il sentimento amoroso: arriva, si pone su di noi, poi bisogna sbrigarsi perché ci sono dei compiti, degli impegni, un rituale…

Penso a una frase di Simone de Beauvoir riferita a Sartre: – Perché è così tra di noi? Perché so che se ci diamo appuntamento il 17 luglio alle 6:45 ai piedi dell’Acropoli, ci saremo tutti e due!-, -L’amicizia è un patto che può essere non formulato, come un accordo che esiste tra due esseri e che non è enunciato.”

Sincere amicizie – La recensione

I disegni di Jean-Jacques Sempè hanno un tratto caratteristico impressionante. Apparentemente più semplici di tanti altri, nascondono per i più curiosi un vero e proprio mondo che si manifesta sotto il tratto leggero della matita.

Grazie alle tavole che descrivono la realtà e varie situazioni (da quelle quotidiane alle più inverosimili), l’autore indaga i sentimenti umani e i rapporti che ci legano gli uni agli altri. Possono essere dipendenze o lacune, rituali e complicità.

Sincere amicizie è un titolo azzeccato per questo libro, perché le immagini degli anziani che si salutano, dei bambini che camminano insieme, rendono bene l’impressione di legami durevoli, di armonie e di fedeltà. I gesti che Sempè mette su carta sono umani, naturali, fugaci ma proprio per questo preziosi. Lo sono anche quelli che mettono in relazione noi umani con gli animali.

Assolutamente da leggere fino all’ultima virgola la conversazione che l’autore ha avuto con Lecarpentier, perché in essa si possono trovare le risposte a tutte le domande che sorgeranno scrutando i suoi disegni. E perché potremo capire la sua visione del mondo e dell’umanità.

Come altri fumetti, anche questi hanno il potere di «curare con spirito e leggerezza […] invitando a sorridere delle nostre debolezze naturali, per meglio assorbirle».