Attraversare la notte: nuovo libro di Hervé Le Corre

Torna in libreria Hervé Le Corre, e lo fa con Attraversare la notte. Il romanzo è uscito il 19 ottobre per edizioni e/o nella Collana Dal Mondo.

Da una delle più grandi voci del noir francese contemporaneo, Hervé Le Corre, ecco Attraversare la notte, un’appassionante indagine su un insospettabile serial killer a caccia di donne.

Hervé Le Corre – Attraversare la notte

In quanto comandante di polizia giudiziaria, le giornate di Jourdan sono un susseguirsi di cadaveri, balordi in fuga, scene di orrore e disperazione, sangue. Non ne può più, è esaurito, ha il disgusto per la vita che fa.

Eppure è un bravissimo poliziotto, al comando di una squadra di giovani affiatati, ma quel lavoro lo assorbe troppo, l’ha portato gradualmente ad allontanarsi dalla moglie, si sente svuotato e solo. Louise abita in un piccolo appartamento con il figlio Sam, di otto anni. È ancora molto giovane, viene da una prima fase di vita segnata dalla scomparsa prematura dei genitori, poi da alcuni anni di droga ai quali è miracolosamente sopravvissuta.

Sbarca il lunario facendo assistenza agli anziani a domicilio e vive terrorizzata dall’ex compagno, un violento che la minaccia, la segue, la picchia. In una Bordeaux invernale spazzata dalla pioggia e dal vento le loro strade si incontrano mentre Jourdan è impegnato a dare la caccia a un assassino di donne, un individuo spietato dall’aspetto ordinario, insospettabile.

Tre vite arrivate a un punto critico, tre percorsi che si intrecciano nel fango, reale e metaforico, di una metropoli violenta e indifferente. Chi dei tre riuscirà a venire fuori dal fango? E come?

L’autrice

Hervé Le Corre è una delle grandi voci del noir francese contemporaneo. Ha vinto la maggior parte dei premi dedicati alla letteratura poliziesca. I suoi romanzi Dopo la guerra, Scambiare i lupi per cani e L’ombra del fuoco hanno ottenuto un ampio successo di pubblico e di critica. Sono stati tradotti in varie lingue.