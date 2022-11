Ethan Hawke torna con Un raggio di buio

Ethan Hawke ritorna in libreria e lo fa con il nuovo romanzo Un raggio di buio. Il volume è uscito a marzo per edizioni SUR con la traduzione di Martina Testa.

Ethan Hawke è uno degli attori/registi più amati della scena statunitense, che ora torna alla letteratura con un romanzo autobiografico e corale.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Ethan Hawke – Un raggio di buio

William Harding, poco più che trentenne, è un attore di talento sposato con una rockstar. Ha raggiunto il successo a Hollywood e sta per affrontare una nuova sfida: debuttare sulle scene di Broadway in un allestimento dell’Enrico IV di Shakespeare. Proprio alla vigilia dell’inizio delle prove, però, una sua scappatella finisce sui giornali e sui siti di gossip di mezzo mondo.

William si ritrova a dover gestire le reazioni dell’opinione pubblica, un matrimonio che va in pezzi, il rapporto con i due figli piccoli che adora e le delicatissime dinamiche di gruppo all’interno della compagnia teatrale, in vista di una delle performance più importanti della sua carriera.

Un libro che racconta con onestà, ironia e autentico brio narrativo la tensione fra la vita privata e l’immagine pubblica, fra il narcisismo e il desiderio di incontro con l’altro; e alla possibile disumanità della fama e del successo contrappone la potenza della creazione artistica individuale e collettiva.

L’autore

Ethan Hawke (Austin, Texas, 1970) È stato quattro volte candidato agli Oscar, due come attore non protagonista, due come sceneggiatore; ha interpretato decine di film fra cui L’attimo fuggente, Giovani, carini e disoccupati, Gattaca, Training Day, la trilogia di Prima dell’alba e Boyhood; ha recitato in allestimenti di Shakespeare e Čechov a Londra e a New York; è autore di altri tre romanzi: Mercoledì delle ceneri e L’amore giovane (minimum fax, 2003 e 2010), Le regole del cavaliere (Sonda, 2020).