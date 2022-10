Carlo Cuppini: ecco Il mistero delle meraviglie scomparse

Si intitola Il mistero delle meraviglie scomparse, ed è il libro per ragazzi di Carlo Cuppini. Il volume è uscito nel 2021 per Marcos y Marcos.

“Quella notte il fiume Arno uscì dal suo

letto e zitto zitto, senza che nessuno se ne

accorgesse, si spinse tra le strade di

Firenze, girellò per i vicoli e per le piazze,

e con le su grandi mani d’acqua tastò,

frugò e arraffò.

Poi, come se niente fosse, se ne tornò da

dove era venuto”.

Carlo Cuppini – Il mistero delle meraviglie scomparse

Le meraviglie di Firenze sono sparite. Un mattino, i fiorentini si svegliano e al posto del Duomo, del Giardino di Boboli, di Ponte Vecchio trovano un grande vuoto.

Mentre i notiziari strillano allarmi a tutto spiano, le meraviglie riappaiono a Parigi, a Pechino, a Washington! Il capo del governo chiude le scuole e minaccia di dichiarare guerra a tutti.

Solo un bambino, Filippo, sospetta che sia stato l’Arno. Quel fiume gli aveva già rubato un cavaliere d’argento. Con l’aiuto della sorella Francesca e di un misteriosissimo vecchino, vuole convincere il fiume a rimettere le cose a posto.

L’autore

Carlo Cuppini è nato a Urbino nel 1980 e da quindici anni vive aFirenze, dove lavora come libraio, redattore editoriale e organizzatoreculturale.

Dopo aver dedicato il suo primo romanzo a Giordano Bruno, si ètotalmente immerso, per qualche anno, nella magia del teatro.

Riannodando i fili della scrittura, ha pubblicato un libro di raccontionirici e fantascientifici, Il mondo senza gli atomi, e due libri di poesie,Militanza del fiore e Quando le volpi puniscono gli uomini; hacollaborato come poeta e drammaturgo con gruppi di ricerca teatrale,coreografica e musicale.

Conduce attività creative con i bambini.

Il mistero delle meraviglie scomparse è il suo primo libro per bambini.