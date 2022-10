L’Ombra di Caravaggio: ecco il poster ufficiale

Goldenart Production e Rai Cinema hanno il piacere di presentare il poster ufficiale del film “L’ombra di Caravaggio” di Michele Placido, al cinema dal 3 novembre.

L’Ombra di Caravaggio è un film Goldenart Production con Rai Cinema. Una coproduzione Italia – Francia, Goldenart Production, Charlot, Mact Productions, Le Pacte

Con il sostegno di MIC,Regione Lazio,cofinanziato dall’Unione Europea Regione Campania

In collaborazione con Qmi

Con la partecipazione di Canal+ Cine+

In associazione con Cinécap 4, Cofimage 32, Cineaxe 2, Palatine Etoile 18, Indéfilms 9

Il film esplora l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, già una popstar al suo tempo, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nelle oscurità del suo impenetrabile tormento.

Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni – in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale.

Il poster e il trailer