Marco Varvello – Londra anni Venti

Da anni ormai Marco Varvello racconta l’Inghilterra e soprattutto Londra attraverso i suoi servizi come inviato giornalistico televisivo. Ora ha deciso di approfondire e allargare il discorso con il libro Londra anni Venti (Bompiani).

Un romanzo contemporaneo, che guarda alla Brexit e ai cambiamenti dell’era Johnson. Marco Varvello ci parla della società attraverso la vita dei suoi personaggi.

La trama

Due solitudini in apparenza distanti e inconciliabili. Lei giornalista in carriera, lui camionista deluso e scontroso. Sembra una storia d’amore improbabile.

Ma anche immaginare una Londra deserta, ridotta al silenzio, sembrava impossibile. Nel limbo della pandemia si incrociano le storie di Allegra e George. È una notte d’inverno quando lui, autista di TIR, si ritrova minacciato con una pistola nel porto di Belfast, dove aspetta di tornare a Londra.

È così coinvolto nel riaccendersi delle tensioni in Ulster. Un destino che si ripete per George, figlio di nordirlandesi emigrati, orgoglioso difensore dei valori British. Niente di più diverso da Allegra, giornalista arrembante del Sunday Times. Le scuole giuste, le amicizie giuste.

Si fa notare per le sue inchieste che simpatizzano per la gente di provincia, quella che ha creduto e votato per Brexit. Il loro incontro sfocia in una relazione che si nutre di segretezza nei mesi chiusi dei lockdown. Ma la realtà preme e impone scelte.

Londra anni Venti, di Marco Varvello – La recensione

Raccontare l’era Brexit e i cambiamenti che la politica scellerata di Boris Johnson hanno provocato in Gran Bretagna non è mai facile. Un po’ perché in tanti hanno seguito questo sentiero, e un po’ perché, proprio per l’affollamento di narrazioni, si pecca sempre un po’ di originalità.

Marco Varvello però ha uno sguardo privilegiato. Da anni è responsabile dell’ufficio di corrispondenza ARAI per il Regno Unito, segue con attenzione le vicende e la politica internazionale. Ha capito che il modo migliore per approcciarsi al cambiamento è quello di raccontarlo attraverso la vita e le storie di persone semplici.

Il suo romanzo, Londra anni Venti, parte proprio da qui, dalla quotidianità di Allegra e George, due persone diverse, opposte, che si incontrano e si uniscono in mezzo al turbine della divisione, della rabbia, del conflitto politico e sociale. Questo romanzo è quindi la storia di due persone che, volenti o nolenti, devono fare i conti con il cambiamento profondo che arriva di colpo nel loro Paese.

Marco Varvello riesce così a spostare il nostro sguardo sui sentimenti, sulla loro relazione, e in mezzo a intrecciare pennellate di realtà che ci fanno riflettere, che ci insegnano sempre qualcosa di nuovo su ciò che è accaduto in Gran Bretagna. Una donna ed un uomo diventano così metafora di un’intera epoca: i turbolenti anni Venti del nuovo millennio.