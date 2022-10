Lee Child e il suo Implacabile

Nel corso del 2021 è tornato sulla scena letteraria Lee Child. Il romanzo si intitola Implacabile ed è uscito in libreria per Longanesi.

Jack Reacher, l’amato personaggio creato da Lee Child, le cui imprese sono diventate una serie Amazon Prime, ha catturato i lettori di tutto il mondo. Ora è pronto a difendere una coppia di anziani finita in un giro pericoloso.

Implacabile – Lee Child

Su un autobus che attraversa l’America, Jack si accorge che, a pochi sedili di distanza, un anziano signore è in pericolo. Sta dormendo pacificamente mentre una voluminosa busta di soldi gli sfugge dalla tasca, e un ragazzo dietro di lui aspetta solo il momento giusto per fregargliela. Ma Jack glielo impedirà.

Il vecchio ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e chiaramente in grossi guai, ma rifiuta il suo aiuto di accompagnarlo a casa. Perché? Reacher vuole vederci chiaro e andare fino in fondo a questa storia.

Così scopre che l’uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori e ora devono un sacco di soldi a persone molto pericolose. Improvvisamente, Reacher si ritrova coinvolto in una brutale guerra tra gang rivali, ucraine e albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Jack si mette in marcia per ripulire la città: un colpo grosso persino per lui, le probabilità di vittoria sono infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di giustizia ed è molto determinato nel portare a termine la sua impresa.

Anche questa volta Lee Child offre uno spaccato realistico della società americana, con un personaggio che ne incarna i valori migliori: idealista e non ideologo, individualista ma pronto ad aiutare i più deboli. Un cavaliere errante del XXI secolo.

L’autore

Lee Child (Coventry 1954) Dopo aver lavorato per vent’anni come autore di programmi televisivi, nel 1997 ha deciso di dedicarsi alla narrativa: il suo primo libro, Zona pericolosa, è stato accolto con un notevole successo di pubblico e critica, e lo stesso è accaduto per gli altri romanzi d’azione incentrati sulla figura di Jack Reacher, personaggio definito dall’autore «un vero duro, un ex militare addestrato a pensare e ad agire con assoluta rapidità e determinazione, ma anche dotato di un profondo senso dell’onore e della giustizia». Dal libro La prova decisiva, sempre edito in Italia da Longanesi, è stato tratto un fortunato film con Tom Cruise. Nel 2019 è stato proclamato Autore dell’anno ai British Book Awards. Vive negli Stati Uniti dal 1998.