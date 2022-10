Il giorno prima: storia di un disastro minerario

Sorj Chalandon è uno scrittore pluripremiato. Nel corso del 2021 è tornato in libreria con Il giorno prima, uscito per Keller editore.

Emozionante come un thriller, cupo come un cumulo di carbone: nel romanzo Il giorno prima Sorj Chalandon racconta la storia di un disastro minerario: profondo ed estremamente commovente.

Il giorno prima – Sorj Chalandon

Il giovane Michel Flavent ha due miti: il primo è Michael Delaney, lo Steve McQueen del film Le 24 Ore di Le Mans, l’altro è suo fratello Jojo (Joseph), che ha scelto il carbone anziché la terra, diventando minatore a Liévin.

La notte di Santo Stefano del 1974 i due fratelli sfrecciano sul loro Motobécane tra le strade ghiacciate che portano ai cancelli del pozzo 3-bis. Insieme si sentono invincibili.

Il giorno successivo la miniera tace, oltre quaranta minatori sono morti nelle viscere della terra e Jojo, che era tra loro, si spegne in ospedale il 22 gennaio per le ferite riportate nell’incidente.

Gli anni passano e il mondo sembra dimenticarsi di quanto accaduto a Liévin. Michel fugge dal Nord, trova lavoro a Parigi, si sposa, conduce una vita apparentemente felice… fino a quando muore la moglie e allora decide di tornare per pareggiare i conti con chi aveva ucciso il fratello, per rispondere all’accorato appello di un padre morente: «Vendicaci tutti della miniera».

Il giorno prima è un’opera potente e attuale che si muove tra thriller, poliziesco e romanzo sociale e ci regala il migliore Chalandon.

Pagine da cui non ci si riesce a staccare, ricche di colpi di scena, che chiamano in causa il lettore su temi importanti come la giustizia, la vendetta, il lavoro, la colpa e la dignità. Indimenticabile.

L’autore

Sorj Chalandon è nato nel 1952. È stato per trent’anni corrispondente e giornalista per «Libération», prima di entrare nella squadra di «Le Canard Enchaîné». Ha coperto i maggiori conflitti del secolo scorso, dal Libano all’Afghanistan. Con suoi reportage sull’Irlanda del Nord e il processo di Klaus Barbie si è aggiudicato il Prix Albert-Londres nel 1988. Tra i suoi romanzi precedenti Il mio traditore (Mondadori, 2009), Chiederò perdono ai sogni (Grand Prix du Roman de l’Académie française; Keller, 2014), La quarta parete (Prix Goncourt des lycéens, Premio Terzani; Keller, 2016), La professione del padre (Keller, 2019). Le sue opere sono state tradotte in numerosi Paesi.