Gertrude Stein e L’ultima guerra da ricordare

L’ultima guerra da ricordare è un bel volume di Gertrude Stein. Portato in libreria nel corso del 2021 da Mattioli1885 con la traduzione di Silvia Lumaca.

Pagine eccezionali e in parte inedite in Italia. La dimostrazione del ruolo fondamentale giocato da Gertrude Stein nell’influenzare il pensiero culturale del XX secolo.

L’ultima guerra da ricordare – Gertrude Stein

Nel ’46, poco prima della morte, Gertrude Stein pubblica con Random House, insieme all’editor e amico Carl Van Vechten, i suoi Selected Writings che in chiusura riportano proprio i due testi pubblicati in questo volume: The Winner Loses: A Picture of Occupied France, pubblicato nel ’40 sull’Atlantic Monthly, finora inedito in Italia, e The Coming of the Americans, uno stralcio da lei selezionato di Wars I Have Seen, pubblicato nel ’45. In queste pagine eccezionali, l’autrice racconta con una prosa unica e uno stile fuori dagli schemi la sua personale esperienza di vita nella Francia occupata dai tedeschi: dai primissimi giorni di guerra e la necessità di sopravvivere, fino alla lotta per la libertà e l’arrivo degli Alleati.

L’autrice

Gertrude Stein (1874-1946) è stata una scrittrice e poetessa statunitense, grandissima intellettuale. Cresce tra gli Stati Uniti e l’Europa, per stabilirsi poi in California dove inizia gli studi che completerà al Radcliffe College, la Harvard femminile. Apertamente lesbica, la sua compagna di vita, Alice B. Toklas, è famosa per un libro di cucina che racconta in realtà la loro straordinaria vita. Gertrude Stein fu una delle figure più importanti della Parigi di inizio Novecento, tra le prime collezioniste di Picasso e di molte avanguardie, che contribuì a diffondere, animando un ‘salotto’ nella sua casa-museo a Montparnasse. È sepolta nel ‘cimitero degli artisti’, il Père-Lachaise di Parigi