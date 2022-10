Ammazzati amore mio, di Ariana Harwicz

Si intitola Ammazzati amore mio, ed è il romanzo di Ariana Harwicz portato in libreria nel corso del 2021 da Ponte alle Grazie.

«Perturbante e seducente, Ammazzati amore mio ci trascina in un turbinoso viaggio di autoscoperta». Queste le parole di Vanity Fair.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Ariana Harwicz – Ammazzati amore mio

In un angolo remoto della campagna francese una donna vive col marito, il figlio di sei mesi e la suocera da poco vedova. Pochi elementi che dipingono il quadro di una vita coniugale e domestica, apparentemente senza drammi: una vita normale.

Ma niente inganna come la normalità. In un monologo denso e compatto, la protagonista senza nome racconta un anno e mezzo di lotta contro il demone delle costrizioni psicologiche e sociali, demolendole una ad una: maternità, amore, matrimonio, famiglia, tutti i gioghi cui una donna deve piegarsi per essere accettata. Poco importa se i vicini la chiamano strega, se il marito e la suocera si ostinano a fornirle tutto l’aiuto di cui credono abbia bisogno.

La sua pazzia crescente è un eccesso di lucidità, un grido di dolore contro una vita che si ripete per schemi, un tentativo di superare il desiderio e la sopraffazione per ritrovare infine sé stessa.

Il romanzo d’esordio di Ariana Harwicz ha stupito tutto il mondo con la propria potenza. Il flusso di pensiero della protagonista avvolge il lettore, trascinandolo in un universo parallelo di violenze immaginarie e reali, in boschi dove una natura inquietante diventa il riflesso di un io dilaniato. Una tensione continua percorre questo libro: impossibile staccarsi dall’incantesimo di una scrittura sempre vibrante, che riesce come poche a dar conto della sofferenza e dell’alienazione.

L’autrice

Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977), è scrittrice, sceneggiatrice e documentarista. Dopo gli studi a Parigi si è trasferita definitivamente in Francia. Ammazzati amore mio (2012, candidato al Man Booker International Prize), il suo primo romanzo, è tradotto con grande successo in oltre dieci lingue. Ponte alle Grazie pubblicherà anche i due libri che completano la sua Trilogia della passione: La débil mental (2014) e Precoz (2015).