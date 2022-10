Scusate il disturbo: un libro di Richard Ford

Il libro di Richard Ford portato in libreria da Feltrinelli nel corso del 2021 si intitola Scusate il disturbo. Esce nella collana I Narratori con la traduzione di Vincenzo mantovani.

Quelle di Scusate il disturbo sono storie che indagano su quello che succede dopo un lutto o dopo un divorzio, che esplorano momenti apparentemente insignificanti ma decisivi, e che si rivelano attraverso una scrittura scarna e raffinatissima, capace di cogliere con spassionata eleganza l’essenziale.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Scusate il disturbo – Richard Ford

Scusate il disturbo è una raccolta di dieci racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi, uniti da un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. I luoghi, descritti con l’acuto spirito di osservazione che ha reso Ford famoso, sono gli Stati Uniti del Sud e del Nord-est (Louisiana e Maine), New York, l’Irlanda e Parigi.

I protagonisti sono uomini di mezza età con un bagaglio pesante di unioni e disunioni, tutti agiati, se non ricchi o molto ricchi. Non ci sono giovani in questi racconti e, se ci sono, le loro apparizioni sono estemporanee: il tempo, per una figlia, di sfogare i suoi rancori prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, per una sconosciuta rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po’ brillo, di studiare la situazione e forse decidere qualcosa per il futuro.

L’autore

Richard Ford, nato nel 1944 a Jackson (Mississippi), è considerato uno dei più grandi scrittori americani contemporanei. Con Il giorno dell’Indipendenza (1995; Feltrinelli, 1996) ha vinto i due premi più prestigiosi d’America, il Pen/Faulkner Award e il Pulitzer Prize. Feltrinelli ha pubblicato anche: Rock Springs (1989), Incendi (1991), Sportswriter (1992), Il donnaiolo (1993), Donne e uomini (2001), Infiniti peccati (2002), Lo stato delle cose (2008), Canada (2013), premio Femina 2013, Tutto potrebbe andare molto peggio (2015), finalista al premio Pulitzer 2015, Tra loro (2017) e Scusate il disturbo (2021). Nel 2016 gli è stato conferito il Premio Principessa delle Asturie per la Letteratura.