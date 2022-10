Padri e figli nel cinema: un libro di Roberto Campari

Il volume Padri e figli nel cinema è stato scritto da Roberto Campari. Nel corso del 2021 è stato portato in libreria da La Nave di Teseo, nella collana i Delfini.

Dall’autore di Storie di peccato, una nuova affascinante analisi del cinema attraverso i temi ricorrenti nelle pellicole. Padri e figli nel cinema.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Padri e figli nel cinema – Roberto Campari

“Scegliere la strada del cinema per raccontare il rapporto tra padri e figli è una scommessa altrettanto avventurosa che scegliere la strada del rapporto tra padri e figli per raccontare il cinema. Roberto Campari le imbocca entrambe con eleganza.

Lieve come il racconto di un amico e puntuale come la competenza di uno studioso, Padri e figli nel cinema ci cattura con una storia antica come Abramo e Isacco e moderna come i protagonisti senza nome, padre e figlio, della Strada di Cormac McCarthy e dell’omonimo film di John Hillcoat.” Dall’introduzione di Vittorio Lingiardi

Un viaggio affascinante e intenso nelle pellicole che hanno fatto la storia del cinema per esplorare il sentimento della paternità.

Affettuosi e gentili, oppure irascibili e brutali, colpevoli o redenti, indulgenti o moralisti, attesi o rimpianti, guerrieri o sconfitti, i tanti padri narrati in questo libro disegnano un unico grande ritratto composto di infiniti volti in cui cercare anche quello della propria famiglia.

L’autore

Roberto Campari ha insegnato Storia e critica del cinema all’Università di Parma. Tra i suoi libri più recenti ricordiamo: Film della memoria. Mondi perduti, ricordati e sognati (2005), Sogni in celluloide. Reale e immaginario nel cinema (2008), Un Olimpo di luce. La bellezza del corpo nel cinema (2012). Per La nave di Teseo ha pubblicato Storie di peccato. Morale sessuale nel cinema americano e italiano 1930-1968 (2019