Si intitola Le storie che curano. Freud, Jung, Adler ed è il libro di James Hillman portato in libreria nel 2021 da Raffaello Cortina Editore. Il volume esce nella collana Temi.

Le storie che curano mette in evidenza una serie di teorie e tesi che ci fanno entrare nel mondo della psicoanalisi. Presente una prefazione di Luigi Zoja.

James Hillman – Le storie che curano

Hillman immagina la mente con una “base poetica” e, come tale, fondata non sulle microstrutture del cervello o del linguaggio ma su quelle storie mitiche, protagonisti gli Dei, che al nostro agire,sentire e soffrire offrono modelli fondamentali e insieme la dimora in cui sussistere.

Conoscere la mente più profonda è ascoltarne le storie, con un’attenzione poetica che sappia coglierne il carattere estetico insieme a quello terapeutico.

Il fine della psicoterapia è educare alla capacità immaginativa: “guarire” sarà ritrovare il senso perduto del vivere e del morire entro un cosmo immaginale, attuare “storie che curano”, dove una vita possa finalmente aver dimora.

Le teorie freudiana, junghiana e adleriana vengono così liberate dal dominio delle rispettive accademie e “deletteralizzate”, apprezzate cioè per quel che ancora le conserva vitali: essere forme poetiche, fra loro differenti solo per stile e trama.

L’autore

James Hillman, ha diretto lo Jung Institut di Zurigo e fondato il Dallas Institute of Humanities and Culture. Psicoanalista di fama internazionale, è autore di numerosi articoli e libri, tradotti anche in italiano. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Trame perdute (1985), La cucina del dottor Freud (nuova edizione, con C. Boer, 2016), Le storie che curano (nuova edizione 2021) e Saggi sul Puer (nuova edizione 2021).