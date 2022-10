Jonathan Lethem e L’Arresto

Jonathan Lethem è l’autore del libro L’Arresto. Il volume è stato portato in libreria nel corso del 2021 da La Nave di Teseo nella collana Oceani.

L’Arresto non è un romanzo post-apocalittico. Non è una distopia, né un’utopia. L’Arresto è quello che succede quando le cose che diamo sempre per scontate – soprattutto macchine, armi, computer, aerei e tutto il resto – semplicemente smettono di funzionare.

Dal pluripremiato autore di Il detective selvaggio e Brooklyn senza madre, un’eccezionale storia di sopravvivenza su due fratelli, sull’uomo che li ha divisi e su un’avveniristica macchina a propulsione nucleare.

Jonathan Lethem – L’arresto

In un futuro non troppo lontano, il mondo è stato colpito dall’Arresto, una misteriosa calamità per cui i mezzi di trasporto e le reti di comunicazione, le armi e gli elettrodomestici, hanno smesso di funzionare.

Alexander Duplessis, sceneggiatore di Los Angeles, è rimasto bloccato nella penisola del Maine rurale dove la sorella Maddy gestisce una fattoria biologica, che permette di sopravvivere alla comunità locale, versando un tributo al gruppo di motociclisti del Cordone che presidiano i confini.

L’arrivo di un vecchio amico di Alexander, e suo ex-datore di lavoro, il produttore Todbaum, con un poderoso mezzo a propulsione atomica e i racconti del suo on-the-road apocalittico attraverso gli USA, insinuano nuovamente l’idea di un progresso storico nella comunità.

Il Cordone esige che la vettura venga consegnata e l’arrivo di Todbaum getta la comunità nello scompiglio. Non si tratta solo di reinterpretare la natura dell’Arresto, la realtà di quanto accaduto, in funzione del nuovo punto di vista, ma di decidere se e come sviluppare il progresso tecnologico che la macchina di Todbaum mette nuovamente a disposizione dell’umanità.

L’autore

Jonathan Lethem è autore di romanzi, saggi, racconti; ha vinto la MacArthur Fellowship e il National Book Critics Circle Award per la narrativa. Collabora, tra gli altri, con “The New Yorker”, “Harper’s Magazine”, “Rolling Stone”, “Esquire” e “The New York Times”. Tra i suoi romanzi pubblicati in Italia: Concerto per archi e canguro (1994), Brooklyn senza madre (1999), La fortezza della solitudine (2003), Il giardino dei dissidenti (2014). Presso La nave di Teseo ha pubblicato Anatomia di un giocatore d’azzardo (2017) e Il Detective selvaggio (2019).