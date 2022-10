Ecco il workshop Ai confini dell’arte

Ai Confini dell’Arte è un progetto crossdisciplinare, creato da Margine Operativo, che si muove sulle linee di confine tra differenti codici artistici delle performing arts contemporanee e agisce nelle zone di prossimità e di sconfinamento tra arte e vita.

Il progetto

È un progetto attento ai processi sperimentali di creazione e alle opere d’arte “aperte” in grado di relazionarsi con i contesti con cui entra in contatto.

Ai Confini dell’Arte crea sinergie e costruisce interazioni progettuali e narrative con gli spazi e i territori che abita e con il tessuto umano con cui si relaziona.



Ai Confini dell’Arte è ideato e curato dal gruppo Margine Operativo. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Contemporaneamente Roma 2020 – 2021 – 2022” curato dal Dipartimento Attività Culturali, è realizzato in collaborazione con SIAE. È in network con il centro giovanile Batti Il Tuo Tempo Evolution, la Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo, il progetto/pub Sottosopra e la cooperativa Rose Blu.

I workshop di Ai confini dell’arte

Ai Confini dell’Arte 2022 propone dal 17 ottobre sei WORKSHOP gratuiti, rivolti agli Under 30, che spaziano dal video mapping al canto corale, dalla street photgraphy al storytelling, dalla web tv ai fumetti. I sei laboratori si confrontano con un tema del presente e del futuro: “confini / sconfinamenti”. Dove il “confine” non è solo segno che separa e divide, ma anche una linea in comune, e lo sconfinare è un processo di incontro e di confronto, grazie al quale hanno origine nuovi percorsi.



Le opere e le azioni artistiche create durante i workshop saranno presentate pubblicamente durante quattro giorni di EVENTI ARTISTICI multidisciplinari che si svolgeranno il 10,11,12,13 novembre.

Durante gli eventi artistici, per rafforzare la conoscenza delle traiettorie delle performings arts contemporanee e degli artisti coinvolti nel progetto, sono previsti dei focus con talk / azioni performative / presentazioni di libri / mostre / proiezioni di video e incontri.

Ai Confini dell’Arte 2022 coinvolge e abita tre differenti luoghi della metropoli policentrica situati nel Municipio 7, nella zona che si sviluppa dal Quadraro a Cinecittà. I tre spazi attraversati dal progetto sono: il centro giovanile “Batti Il Tuo Tempo Evolution”, la Biblioteca Interculturale “Cittadini del Mondo” e il pub Sottosopra.



Gli artisti / gruppi coinvolti e che curano i 6 workshop sono:

Francesco Leineri – CANTO CORALE

Alessio Spataro – FUMETTI

Carolina Farina – STREET PHOTOGRAPHY

Stefano Cormino – WEB TV

Luca Lotano & Matteo Portelli / RE. M_ Redazioni Meticce – STORYTELLING

Gianluca Del Gobbo / FLxER _Audiovisual Collective – VIDEO MAPPING



Ai Confini dell’Arte, giunto alla sua sesta edizione, nasce come ulteriore tappa del percorso del gruppo artistico Margine Operativo di riflessione/azione/ricerca sulle possibili combinazioni tra i codici artistici contemporanei, gli spazi (fisici e virtuali) e gli spettatori. Ricerca che Margine Operativo prosegue da anni con le proprie produzioni teatrali e video e con il festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli che dal 2001 si inserisce in location particolari della metropoli di Roma.

I WORKSHOP SONO GRATUITI

sono rivolti a partecipanti dai 14 ai 30 anni

è richiesta l’iscrizione a > lab@margineoperativo.net

GLI EVENTI ARTISTICI SONO GRATUITI

www.margineoperativo.net/aiconfinidellarte

ROMA | dal 17 OTTOBRE



PROGRAMMA dei WORKSHOP

6 WORKSHOP GRATUITI,

rivolti a partecipant* Under 30

(dai 14 ai 30 anni)

è richiesta l’ iscrizione a: lab@margineoperativo.net

WORKSHOP DI CANTO CORALE

POLIFONIE URBANE

condotto da FRANCESCO LEINERI

luogo: Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo – Viale Opita Oppio, 41 – Roma

17 ottobre (lunedì) – h 16 / 18:30

24 ottobre (lunedì) – h 16 / 18:30

31 0ttobre (lunedì) – h 16 / 18:30

02 novembre (mercoledì) – h 16 / 18:30

07 novembre (lunedì) – h 16 / 18:30

09 novembre (mercoledì) – h 16 / 18:30

+ 11 novembre ( venerdì) h 18

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP di WEB TV

CREARE UNA WEB TV

sconfinando tra video, tv e web

condotto da STEFANO CORMINO

luogo: centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” – via Marco Dino Rossi 9 – Roma

17 ottobre (lunedì) – h 16:30 / 18:30

21 ottobre (venerdì) – h 16:30 / 18:30

26 ottobre (mercoledì) – h 16:30 / 18:30

02 novembre (mercoledì) – h 16:30 / 18:30

04 novembre (venerdì) – h 16:30 / 18:30

07 novembre (lunedì) – h 16:30 / 18:30

+ 10 novembre (giovedì) h 18

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP DI STORYTELLING

BIOGRAFIE SONORE e SPAESAMENTI AUDIO

Sembra impossibile che io sia qui

condotto da

LUCA LÒTANO e MATTEO PORTELLI / RE.M Redazione Meticce

luogo: Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo – Viale Opita Oppio, 41 – Roma

18 ottobre (martedì) 16:30 / 18:30

20 ottobre (giovedì) 16:30 / 18:30

27 ottobre (martedì) 16:30 / 18:30

03 novembre (giovedì) 16:30 / 18:30

04 novembre (venerdì) 16:30 / 18:30

08 novembre (martedì) 16:30 / 18:30

+ 12 novembre (sabato) h 18

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP di VIDEO MAPPING

AI CONFINI DELLA LUCE

condotto da GIANLUCA DEL GOBBO / FLxER

luogo: centro giovanile “Batti il tuo tempo Evolution” – via Marco Dino Rossi 9



18 ottobre (martedì) h 16:30 / 18:30

20 ottobre (giovedì) h 16:30 / 18:30

25 ottobre (martedì) h 16:30 / 18:30

27 ottobre (giovedì) h 16:30 / 18:30

3 novembre (giovedì) h 16:30 / 18:30

8 novembre (martedì) h 16:30 / 18:30

+ 13 dicembre (domenica) h 18

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP DI STREET PHOTOGRAPHY

OB-VIAM – Itinerari possibili per incontri ovvi

Sconfinamenti tra fotografia e paesaggi urbani

condotto da CAROLINA FARINA

luogo: pub “Sottosopra” – Largo Spartaco 26/28 – Roma

18 ottobre (martedì) h 16 / 18:30

21 ottobre (venerdì) h 16 / 18.30

25 ottobre (martedì) h 16 / 18:30

28 ottobre (venerdì) h 16 / 18.30

04 novembre (venerdì) h 16 / 18.30

08 novembre (martedì) h 16 / 18:30

+ 12 NOVEMBRE (sabato) h 18

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop

WORKSHOP DI FUMETTI

TRACCE DI FUMETTO

condotto da ALESSIO SPATARO

luogo: pub “Sottosopra” – Largo Spartaco 26/28 – Roma

20 ottobre (giovedì) h 16:30 /18:30

24 ottobre (lunedì) h 16:30 /18:30

27 ottobre (giovedì) h 16:30 /18:30

31 ottobre (lunedì) h 16:30 /18:30

03 novembre (giovedì) h 16:30 /18:30

07 novembre (lunedì) h 16:30 /18:30

+ 10 novembre (giovedì h 18

EVENTO > PRESENTAZIONE pubblica delle produzioni create durante il workshop



EVENTI ARTISTICI

10, 11, 12, 13 novembre 2022

Biblioteca Interculturale Cittadini del Mondo

Viale Opita Oppio, 41 – Roma