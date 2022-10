Lezioni di chimica – Bonnie Garmus

Lezioni di chimica, di Bonnie Garmus, è un libro che resterà probabilmente tra i più importanti e amati di questo 2022.

Portato in Italia da Rizzoli, con la traduzione di Anna Rusconi, Lezioni di chimica è la storia di Elizabeth Zott, donna irresistibile e rivoluzionaria che grida i suoi desideri, i suoi diritti e lotta per il suo posto nel mondo.

La trama

La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi, comincia da qui. Elizabeth Zott è magnetica.

Se entra in una stanza, state certi che non le staccherete gli occhi di dosso: perché è bella, e perché ha quel modo schietto di esprimere il proprio pensiero, che scende come una lama sulla superficie molle della morale comune. Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una giovane chimica che lavora all’Hastings Research Institute in California, un ambiente ferocemente maschilista dove il suo innegabile talento viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il prestigio altrui.

Malgrado le difficoltà, il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e spinge Elizabeth a perseverare. C’è solo un uomo che ammira la sua determinazione: è Calvin Evans, genio della chimica in odore di Nobel, con il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle formule e attrazione fisica vanno di pari passo.

Ma la vita, come la scienza, è soggetta a trasformazioni, e qualche anno dopo la tempra di Elizabeth, ora madre single, folgora un produttore televisivo che le affida la conduzione di Cena alle sei, un programma di cucina che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico.

Il suo approccio rivoluzionario ai fornelli, infarcito di digressioni scientifiche, non mira solo alla preparazione di stufati, ma anche ad aprire gli occhi all’universo femminile.

Lezioni di chimica – La recensione

Lezioni di chimica non è un libro solamente per le donne. Certo, parla di emancipazione femminile, di diritti, ha per protagonista una donna di carattere, che lotta fino allo stremo per trovare la sua dimensione. Lezion di chimica è un libro che tutti, anche gli uomini, dovrebbero leggere.

Soprattutto gli uomini. Prima di tutto perché è una storia vera, e dà il senso di ciò che è stata la nostra società fino a pochi anni fa. Fornisce la misura esatta di ciò che hanno dovuto lasciare le donne lungo “il sentiero di guerra” per la parità di genere. Poi perché il personaggio di Elizabeth Zott può essere di ispirazione a tutti coloro che hanno dei sogni e non vogliono abbandonarli, nemmeno quando le contingenze sembrano tutte a sfavore.

Questa è l’avventura di una vita, in cui si cade e ci si rialza più volte, in cui l’esistenza viene ribaltata così come gli schemi, per costruire ogni volta un percorso nuovo. Elizabeth Zott parla ad ognuno di noi, suggerendoci quando è il momento di andare a testa alta e di non fermarci mai. E nel farlo regala momenti pieni di ironia e altri molto dolorosi.

In questo libro, insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una pozione magica. Poi ci sono anche sentimenti così profondi e veri che nemmeno la chimica è in grado di spiegare.