Senza cerniera: un libro di Erica Jong

Nel corso del 2021 Bompiani ha portato in libreria Senza cerniera. La mia vita. Il volume è scritto da Erica Jong, una delle autrici contemporanee più interessanti.

Senza cerniera è un autoritratto letterario divertente e pungente, appassionante e affascinante come la sua protagonista. La storia di Erica Jong narrata da lei stessa: la famiglia d’origine, la scrittura, le avventure, gli amori, l’America d’oggi: tutto filtrato, come sempre, da intelligenza e ironia.

Senza cerniera – Erica Jong

L’infanzia in una famiglia colta e stravagante, fra libri, arte e case di bambole, con madre e padre innamorati per tutta la vita; i tre anni in Germania al seguito del primo marito, medico in servizio in una base americana.

Taccuini fitti di poesie e pensieri sull’essere donna, e in sottofondo i Beatles; la guerra in Vietnam; l’amore per la figlia Molly, bambina e oggi stimata opinionista; l’istinto materno e l’amore per i cani; le altre passioni e gli altri matrimoni (sono quattro in tutto); la società americana, com’è cambiata e dove sta andando; e naturalmente la scrittura, fonte di indipendenza e successo, e le letture importanti, gli incontri indimenticabili, il valore dello storytelling.

Un libro onesto e avvincente come chi l’ha scritto, un bel posto dove incontrare di nuovo una delle personalità più interessanti del nostro tempo.

L’autrice

Erica Jong ha scritto romanzi, poesie, saggi: tra i suoi bestseller Paura di volare, Come salvarsi la vita, Fanny, Paracadute & baci, Serenissima, Ballata di ogni donna, Il diavolo fra noi, Paura dei cinquanta, Ricorderò domani, Cosa vogliono le donne, Miele & sangue, Il salto di Saffo e Sedurre il demonio, tutti disponibili nei Tascabili Bompiani. È anche autrice di sette raccolte poetiche (l’ultima, Il mondo è cominciato con un sì, è pubblicata pure da Bompiani). Vive tra New York, il Connecticut e il Vermont.